Солнце и Луна рядом: новосибирец снял звезду и спутник вместе на ночном небе — что это было на самом деле

Подписчик паблика удивился, когда сделал снимок Источник: «АСТ-54», vk.com











Новосибирец снял Солнце и Луну по соседству друг с другом на ночном небе и очень удивился. Эксперт же уверяет, что подобное явление невозможно увидеть с Земли и объяснил, что снятое только оптическое иллюзия. На самом деле на снимке — Луна и ее блик.



Кадры, где Луна соседствует с Солнцем опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» с подписью, что Солнце и Луна оказались рядом на снимке подписчика. Фотографию новосибирец сделал вчера, 21 июля. В комментариях тут же заподозрили неладное, читатели написали, что подобное невозможно.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков также объяснил НГС, что встречу на небе Солнца и Луны невозможно увидеть с Земли. Он предположил, что в паблике так решили пошутить над подписчиками.



— В полнолуние Луна находится строго напротив Солнца, поэтому мы видим полностью освещенный диск. Такая встреча возможна только когда Луна находится в фазе новолуния, соответственно, не видна для наблюдателя с Земли. В такие моменты, при удачном стечении обстоятельств происходят солнечные затмения. На фото обычное переотражение внутри оптики, — рассказал Алексей Поляков.

Недавно Алексей Поляков сфотографировал Сатурн, посмотрите фотографию планеты с кольцами.