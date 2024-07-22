НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-в.

 741мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Как сибирячка с виолончелью зарабатывает в Лондоне

Ушел от следствия на СВО
Новосибирск ведет соцсети
Реконструкция завода в центре
Июльфест в Новосибирске
Сибирячка покоряет Лондон
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Наука Солнце и Луна рядом: новосибирец снял звезду и спутник вместе на ночном небе — что это было на самом деле

Солнце и Луна рядом: новосибирец снял звезду и спутник вместе на ночном небе — что это было на самом деле

Эксперт объяснил, что удивило новосибирцев

1 370
5 комментариев
Подписчик паблика удивился, когда сделал снимок

Новосибирец снял Солнце и Луну по соседству друг с другом на ночном небе и очень удивился. Эксперт же уверяет, что подобное явление невозможно увидеть с Земли и объяснил, что снятое только оптическое иллюзия. На самом деле на снимке — Луна и ее блик.

Кадры, где Луна соседствует с Солнцем опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» с подписью, что Солнце и Луна оказались рядом на снимке подписчика. Фотографию новосибирец сделал вчера, 21 июля. В комментариях тут же заподозрили неладное, читатели написали, что подобное невозможно.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков также объяснил НГС, что встречу на небе Солнца и Луны невозможно увидеть с Земли. Он предположил, что в паблике так решили пошутить над подписчиками.

— В полнолуние Луна находится строго напротив Солнца, поэтому мы видим полностью освещенный диск. Такая встреча возможна только когда Луна находится в фазе новолуния, соответственно, не видна для наблюдателя с Земли. В такие моменты, при удачном стечении обстоятельств происходят солнечные затмения. На фото обычное переотражение внутри оптики, — рассказал Алексей Поляков.

Недавно Алексей Поляков сфотографировал Сатурн, посмотрите фотографию планеты с кольцами.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Луна Явление Небо
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
22 июля 2024, 12:34
оказалось, что он все не так, как кажется 💩💩💩чева...
Гость
22 июля 2024, 12:17
Солнце тоже не снимаю
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Тимыч,43

Анютка,29

София,33

VLAD,35

Ден,31

Денис,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление