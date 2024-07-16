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Наука «Этот остаток взрыва сверхновой звезды»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф — впечатляющие кадры

«Этот остаток взрыва сверхновой звезды»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф — впечатляющие кадры

Она находится от Земли на расстоянии около 1500 световых лет

463
10 комментариев
На создание кадра ушло 40 минут

Далекую туманность Ведьмина Метла снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Она находится от Земли на расстоянии около 1500 световых лет, а открыли ее в 1784 году.

— Снимал прошлой ночью в Дзержинском районе, тестировал новое оборудование. Раньше на создание такого кадра могло уйти часа два, сейчас ушло всего 40 минут. Это остаток взрыва сверхновой звезды, — рассказал фотограф.

В планах у Алексея снять несколько туманностей в созвездии Персей. Как отметил сибиряк, на то, чтобы сделать эти кадры, придется потратить около 45 часов.

Ранее астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние. Посмотрите на его завораживающие кадры.

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Комментарии
10
17817167
16 июля 2024, 23:03
ага, из держинского района где засветка от города и пыль на высоту километра как минимум))) астроискатель фото с сайтов)))
Олег0707
16 июля 2024, 22:55
Интересно.
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