«Этот остаток взрыва сверхновой звезды»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф — впечатляющие кадры

На создание кадра ушло 40 минут Источник: Алексей Поляков











Далекую туманность Ведьмина Метла снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Она находится от Земли на расстоянии около 1500 световых лет, а открыли ее в 1784 году.



— Снимал прошлой ночью в Дзержинском районе, тестировал новое оборудование. Раньше на создание такого кадра могло уйти часа два, сейчас ушло всего 40 минут. Это остаток взрыва сверхновой звезды, — рассказал фотограф.



В планах у Алексея снять несколько туманностей в созвездии Персей. Как отметил сибиряк, на то, чтобы сделать эти кадры, придется потратить около 45 часов.

