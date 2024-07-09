«За 30 дней русский не выучить»: почему рабочие из Индии не смогли приехать на стройку СКИФа

Строительство планируют завершить до конца 2024 года Источник: Стрингер / NGS.RU











В Новосибирске на стройку центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» привлекли рабочих из Средней Азии. Ранее ожидалось, что к возведению центра могли подключить приезжих из Индии.



О привлечении мигрантов на стройку СКИФа рассказала замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко в пресс-центре ТАСС.

Журналисты напомнили о том, что в регион прибывают граждане из Индии и Китая и спросили специалиста, связанно ли это с использованием рабочих при высококвалифицированном труде. В Новосибирской области реализуют крупные проекты, в том числе и СКИФ.



— Действительно, у нас были организованы заявочные мероприятия на большое количество трудовых мигрантов из дальнего зарубежья. Но потом заказчики отказались от использования данной рабочей силы и нацелились на граждан из Узбекистана и Таджикистана, которые приехали оформили разрешительные документы, — сказала Людмила Фоменко.



По словам Людмилы Фоменко, специалисты это связывают с изменением Минобразования в мае методики тестирования на знание русского языка по инициативам МВД и Следственного комитета. Так, посредники, которые организовывали тестирование в регионе, были лишены права проводить такие проверки. Министерство образования такое право дало только вузам.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» создается по нацпроекту «Наука и университеты» в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки.



— Иностранные граждане из дальнего зарубежья обязаны в течение 30 дней с момента получения разрешительных документов предоставить сертификат о знании русского языка. И когда столкнулись Организаторы данного госконтракта столкнулись с тем, что за 30 дней изучить русский язык достаточно тяжело, немного изменили свои планы, — рассказала Людмила Фоменко.