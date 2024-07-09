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Наука «За 30 дней русский не выучить»: почему рабочие из Индии не смогли приехать на стройку СКИФа

«За 30 дней русский не выучить»: почему рабочие из Индии не смогли приехать на стройку СКИФа

Вместо них на площадку привлекли строителей из других стран

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Строительство планируют завершить до конца 2024 года

В Новосибирске на стройку центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» привлекли рабочих из Средней Азии. Ранее ожидалось, что к возведению центра могли подключить приезжих из Индии.

О привлечении мигрантов на стройку СКИФа рассказала замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко в пресс-центре ТАСС.

Журналисты напомнили о том, что в регион прибывают граждане из Индии и Китая и спросили специалиста, связанно ли это с использованием рабочих при высококвалифицированном труде. В Новосибирской области реализуют крупные проекты, в том числе и СКИФ.

— Действительно, у нас были организованы заявочные мероприятия на большое количество трудовых мигрантов из дальнего зарубежья. Но потом заказчики отказались от использования данной рабочей силы и нацелились на граждан из Узбекистана и Таджикистана, которые приехали оформили разрешительные документы, — сказала Людмила Фоменко.

По словам Людмилы Фоменко, специалисты это связывают с изменением Минобразования в мае методики тестирования на знание русского языка по инициативам МВД и Следственного комитета. Так, посредники, которые организовывали тестирование в регионе, были лишены права проводить такие проверки. Министерство образования такое право дало только вузам.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» создается по нацпроекту «Наука и университеты» в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки.

— Иностранные граждане из дальнего зарубежья обязаны в течение 30 дней с момента получения разрешительных документов предоставить сертификат о знании русского языка. И когда столкнулись Организаторы данного госконтракта столкнулись с тем, что за 30 дней изучить русский язык достаточно тяжело, немного изменили свои планы, — рассказала Людмила Фоменко.

В конце июня стало известно, что на площадке ЦКП СКИФ началась тестовая сборка оборудования ускорительного комплекса. Строительство планируют завершить до конца 2024 года.

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СКИФ Мигранты Индия Строительство Новосибирск
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Комментарии
4
Федот да не тот
9 июля 2024, 18:37
Проверьте стройку университета в Академе. Там очень много интересного будет.Особенно по знанию языка.
Гость
9 июля 2024, 18:32
А чо в эмиратах индусов по арабски говорить заставляют? С ними работают индусы, знающие арабский, а тем, кто непосредственно пашет, это не надо - они же работать приехали, а не разговаривать. Отработали по контракту, деньги получили - и домой! Это у нас только завозят кого угодно просто бродить по стране!
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