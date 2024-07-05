«База на Луне появится в ближайшее время»: звезда поп-науки Владимир Сурдин рассказал о завоевании космоса

«База на Луне появится в ближайшее время»: звезда поп-науки Владимир Сурдин — о завоевании космоса Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Мало кто знает, но мы живем на границе второй эпохи географических открытий. Очень скоро люди начнут обустраивать Луну, высадятся на Марсе, а возможно — полетят к более далеким планетам. Так считает доцент МГУ, кандидат физико-математических наук, известный популяризатор науки Владимир Сурдин. Он приехал в Томск для того, чтобы прочитать лекцию о внеземной жизни на фестивале «Техно-тур-2024». Владимир Георгиевич рассказал эксклюзивно нашим коллегам из NGS70.RU, зачем же всё-таки нужна база на Луне и что ценного можно найти в астероидах.

Космос — не то чтобы кладовая

О жизни вне Земли Сурдина спрашивают много и часто. А что насчет… космической экономики. То тут, то там в СМИ появляется информация, что в поясе астероидов нашли объект, целиком состоящий из чего-то ценного. Однако астроном объяснил: по-настоящему ценного там немного.



— Долететь до пояса астероидов, основная часть которого находится между орбитами Марса и Юпитера, не очень сложно. Аппараты это уже делали и еще будут делать. Но тащить что-то оттуда на Землю нерационально. Там нет ничего такого, чего в серьезных количествах нет на нашей планете, — рассказал он



Владимир объяснил, что бы человечество хотело найти на астероидах. В основном это редкие металлы.



— Ну, например, литий. Но лития мы пока и на астероидах не нашли. Основа металлических метеоритов — это железо и никель, их если только на чеканку монет пускать. Не нашли мы там ни алюминия, ни титана, которые пригодились бы для создания ракет. Хотя Илон Маск из нержавейки делает свои корабли, а железо на астероидах есть. Может, ему и понадобится.



Вообще, организовывать добычу ископаемых прямо на астероидах я считаю перспективной затеей, но вряд ли это будет реализовано до конца этого столетия. А вот где производство точно появится — это Луна. Слишком удобное место, чтобы ничего там не организовать, — пояснил Сурдин.



Владимир Сурдин — доцент Московского государственного университета, астроном, кандидат физико-математических наук. Ведет научно-популярный «Неземной подкаст Владимира Сурдина» на YouTube. На его канал подписаны более 400 тысяч пользователей, которые слушают рассказы Владимира о возможной неземной жизни, новостях астрономии, а также интервью с другими экспертами.

Владимир Сурдин после лекции в Томске Источник: Алексей Семёнов / NGS70.RU











Лунная база, дай мне сил

Перспективность Луны для производства продукции для космоса, по мнению Сурдина, объясняется несколькими факторами, вроде близости к Земле и невысокой силы тяжести.



— На нашем спутнике производство возникнет в течение ближайших 20–25 лет. Там нет атмосферы, а это значит, что старт ракеты можно организовать не вертикально, а горизонтально — положить на рельсы или магнитную подушку. На Земле так делать не получается, ведь любая ракета сгорит в плотных слоях атмосферы. Кроме того, там больше бесплатной энергии от Солнца. В теории можно взлетать с Луны, добывать ресурсы на астероидах, привозить на Луну и что-то строить из этого материала там. Но вот на Землю спускать — это, пожалуй, дороговато будет, — объяснил ученый.

Самое замечательное то, что уже сейчас есть все технологии, чтобы начать запускать такое производство на Луне. Но, по словам собеседника, не хватает финансирования, а еще шире — идеи, под которую такие деньги бы дали.



— Пока это вопрос престижа. И тут надежда в первую очередь на Китай, — отметил Владимир Георгиевич.



И действительно, полеты на Луну вновь вошли в повестку именно благодаря китайцам. С 2004 года, когда она началась, ученые Поднебесной успели вывести спутники на лунную орбиту, первыми в мире высадить луноход на обратную сторону Луны. Уже в 2030-х годах они планируют создать там постоянную роботизированную станцию, которая позже может стать обитаемой, считает Сурдин.



— Лет 10–12 назад, если бы мне предложили купить китайский автомобиль, я бы отказался: они были дешевыми, но ненадежными. В 2019 году я уже сознательно купил себе китайскую машину, ведь уровень сильно вырос. И в космосе у них было то же самое: в 2013 году их луноход заглох, не проехав по поверхности и 100 метров, а в 2019-м такой же уже работал на обратной стороне Луны, и он до сих пор работает.



Так вот, космическая программа нужна Китаю для того, чтобы их технологии завоевывали рынки на Земле. Собственно, Штаты и СССР вели первую космическую гонку за тем же самым. В этом смысле Америка сильно вышла вперед, когда смогла отправить человека на Луну и снять это на камеру. Если они могут делать технику, которая работает даже в таких условиях, то это очень надежная техника и ее нужно покупать. Китай идет тем же путем. К сожалению, после того как эта страна реализует несколько проектов и всё всем докажет, то, скорее всего, тоже успокоится.



А ученые очень сильно хотят, чтобы база на Луне появилась. Радиоастрономы мечтают оказаться на обратной стороне этого небесного тела, потому что там идеальные условия для наблюдения за Вселенной: шум от Земли не слышен, результаты были бы невероятно точными. Китайцы, кстати, финансируют и такой проект, — рассказал астроном.

Владимир Сурдин — о космосе Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











А как же Россия?

Хотя Советский Союз стал пионером в космосе, запустив туда первый спутник и первого человека, перспективы современной России в лунной гонке туманны.



— До 2022 года Россия была очень важной частью проекта базы на лунной орбите. Очень интересная задумка: американская по деньгам, но по факту там участвует больше 20 стран. Среди прочего, на ней собирались тренировать астронавтов, которые полетят на Марс. Конечно, из-за известных событий нас из проекта выкинули и пригласили на наше место Саудовскую Аравию. У них нет технологий, но есть деньги. Возможно, если что-то нужно будет построить, они нам и закажут. Конечно, нашими наработками интересуется и Китай. Но они хитрые: как только мы им больше не будем нужны, они нас отодвинут, — пояснил он.



Кроме того, по словам Сурдина, у нас есть другая проблема: потеря технологий.



— Технологии ведь — это не только чертежи, это еще и опыт. Большинство инженеров, которые в 70-е годы запускали аппараты на Луну, уже отошли от дел, сейчас мы, по сути, учимся заново. Помните, недавно наш аппарат «Луна-25» разбился? Сам по себе он был неплох, но один программист допустил одну ошибку в огромном коде — и всё. И такое происходит со всеми, поэтому аппаратов для успеха нужно много. В 1966 году, например, СССР посадил на Луну первый исследовательский аппарат. А до этого было десять неудачных попыток.



Сколько денег ни плати, опыт ничем не заменишь: всё приходит со временем. Но и денег нужно очень много. Отправить робота на Луну стоит несколько сотен миллионов долларов, человека — примерно миллиард. На всю программу лунной базы может потребоваться 30–50 миллиардов долларов. Это дикие деньги. Кроме того, деньги нужно выделять регулярно, а не рывками, и вкладывать их в том числе в образование. Нужно 15–20 лет планомерно выращивать подходящих для этих задач инженеров.



Поэтому я считаю, что более развитые страны построят базу на Луне и лунной орбите быстрее, чем Россия. Но ничего зазорного в этом нет: нужно всё равно проводить исследования, делать свои открытия и проекты. Даже если помериться успехом не получится, — подытожил Сурдин.

