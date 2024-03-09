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Юпитер и Луна встретятся в небе над Новосибирском — когда можно наблюдать за явлением

Также по вечерам во второй половине марта будет виден Меркурий

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Сближение произойдет около 02:13 по московскому времени

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С 13 марта в небе над Новосибирском можно будет увидеть сближение Луны и Юпитера. Явление произойдет в созвездии Овна. Увидеть это астрономическое явление можно будет невооруженным глазом, но специалисты советуют воспользоваться биноклем.

Сближение произойдет около 02:13 по столичному времени. Как сообщили в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, март благоприятный месяц для наблюдения за Юпитером.

— Планета видна уже в сумерки и заходит за западный горизонт около полуночи. Весь 2024 год Юпитер будет ориентиром для поиска на небе более слабой планеты — Урана, — пояснили в университете.

Также во второй половине месяца новосибирцы смогут увидеть в небе над городом Меркурий.

Ранее новосибирцы в небе над городом могли наблюдать пик звездопада Альфа-Центавриды.

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АстрономияЛунаЮпитерНовосибирск
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