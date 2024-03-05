Предприниматель месяц жил под руководством искусственного интеллекта: он рассказал, что из этого вышло

Аурум Кеттунен из Архангельска месяц жил под руководством искусственного интеллекта. Программа контролировала распорядок дня, питание, тренировки и так далее. А в один день ИИ посоветовал Ауруму установить под кожу чип… и Аурум согласился. Как предприниматель пришел к жизни, которая напоминает фантастический роман, и какие впечатления у него остались от смелого эксперимента, он рассказал нашим коллегам из 29.RU.
Его коллеги — не только люди, но и 11 «цифровых сотрудников»
Искусственным интеллектом Аурум заинтересовался еще в детстве: парень увлекался научной фантастикой и обсуждал технологии с братом.
Брат работал инженером на атомной станции, а после занялся программированием. Именно от него Аурум впервые услышал про нейросети. Правда, тогда мало кто мог представить, что скоро возможностями ИИ сможет пользоваться любой человек. Когда нейросети стали применять почти во всех сферах, Аурум решил развиваться именно в этом направлении.
— Мы, и я в частности, пришли к тому, что это требует развития именно в социальном сегменте. Здесь! Всем и каждому! — говорит Аурум.
Он создал свою компанию, где обучают работе с генеративным ИИ: рассказывают, как технологии можно использовать для развития бизнеса и в повседневных делах.
Генеративный искусственный интеллект — это тип искусственного интеллекта, способный генерировать текст, изображения или другие данные в ответ на подсказки.
— Я рассказываю, что человек как homo sapiens прошел определенного рода трансформацию. Это не моя выдумка, это так называемая современная теория, антропология, что сейчас уже не homo sapiens, а его подвид — homo digital, человек цифровой. Может, это будет уже клише, но ровно половина нашей личности загружена в «облако». Мы взаимодействуем с Сетью и сами на это уже не обращаем внимания.
— Это невероятно хотя бы по той простой причине, что раньше, чтобы человек испытал некий стресс или его сердце стало биться чаще, он должен был увидеть тигра или понять, что в этом году не будет урожая. Сейчас всё проще: достаточно открыть телефон, и человек испытает намного больше ощущений, чем от окружающего мира.
Аурум не берется судить, хорошо или плохо, что происходит такая трансформация. Но сам он охотно использует современные технологии. Например, в его компании четыре человека и 11 «цифровых сотрудников»:
— По сути, у нас есть аналитик, маркетолог, есть копирайтер, есть тот, кто делает коммерческие предложения. Есть медик, представьте себе, который подключен к базам данных с нашими историями болезни: если есть какие-то анализы, которые нужно разобрать, это работает очень здорово. У нас, по сути, укомплектован штат из роботов. Плюс базовая автоматизация — это все роботы.
Предприниматель говорит, что с помощью ИИ можно получить хорошее образование (потому что модель обучается на выборке из лучших знаний) и сэкономить, потому что не придется оплачивать услуги репетитора или наставника.
Аурум добавляет, что в целом хорошо, что труд человека стоит денег. Однако если у кого-то нет финансов на ту же учебу, использование ИИ может стать выходом из ситуации.
Жил по советам ИИ, чтобы развенчать мифы
В проекте участвовал не только Аурум, но и его коллеги. Искусственный интеллект составлял распорядок дня, подсказывал людям, что и в каких количествах есть, как и когда заниматься спортом.
Перед стартом эксперимента проконсультировались с врачом, а еще договорились с фирмой-агрегатором общепита и с одним из крупных фитнес-клубов, чтобы решить вопросы с питанием и тренировками.
Лично Аурум отметил улучшение качества жизни, хотя его физические показатели в начале эксперимента и так были хорошими.
— Я стал успевать больше. Я изучил то, на что мне не хватало времени, — говорит он. — Уже через месяц заметил изменения фигуры, словарного запаса: хотя он и был немаленький, тем не менее ты изучаешь еще больше, больше и больше.
В начале трансформация давалась непросто. Аурум говорит, что привык есть в два раза больше, чем рекомендовал ИИ:
— У меня вес был под 100 килограммов, первые четыре дня очень было тяжело, прямо совсем. По итогу организм привыкает, начинаешь переключаться на какие-то задачи.
Этим экспериментом Аурум хотел развенчать предубеждение о том, что искусственный интеллект — это что-то опасное:
— У людей искусственный интеллект вызывает ассоциации с некой сумасшедшей микроволновкой с автоматом, которая будет за тобой бегать, как в фильмах двухтысячных годов.
Тесное взаимодействие с ИИ его не пугает:
— Как может пугать хорошо работающий калькулятор или компьютер? У многих людей испуг связан с так называемым эффектом Элизы. В 60-х годах чат-бот Элиза опиралась на так называемые эмоциональные маркеры. То есть когда ты пишешь слова «грустно» или «любить», она отвечала с некоей эмоциональной окраской, что создавало у человека эффект присутствия живого существа. Но это всего лишь эффект. Это ошибка восприятия, не более.
Элиза (ELIZA) — виртуальный собеседник, компьютерная программа Джозефа Вейценбаума, написанная в 1960-х годах, которая пародирует диалог с психотерапевтом.
— Незачем пугаться. Это всё равно, что пугаться автомобиля. Нет разницы между перфоратором, калькулятором, машиной и ИИ. Это всё инструменты.
Аурум объясняет, что ИИ может дать намного больше информации, чем обычный поисковик в интернете, и позволяет работать с данными более эффективно.
Он приводит пример, что, пользуясь поисковиком, человек будет писать книгу полгода, а с помощью ИИ сможет сделать то же самое за два часа, попивая кофе.
Имплантировал три чипа в руки и готов подключить чип к мозгу
Вживить чип Ауруму тоже посоветовал искусственный интеллект. Аурум объяснил, что сначала дал программе некоторые сведения о себе и своих интересах: на их основе ИИ и генерировал рекомендации. На имплантацию предприниматель решился потому, что и сам задумывался об этом.
Сейчас у него уже три устройства под кожей. Одно с личными данными, его Аурум называет «визиткой», другое работает как ключ от магнитных замков дома и на работе, третье позволяет расплачиваться без карты — касанием руки.
Имплантацию крошечных чипов сделали и коллеги Аурума. Перед этим они проверили свое здоровье, так как у любого вмешательства в организм есть противопоказания.
— У всей команды никаких проблем не было, потому что прокол делается тонкой иголкой. Всё аккуратно, ни следов, ни кровотечения.
Благодаря эксперименту, компанию северянина стали обсуждать по всей России и за рубежом. Например, про свой опыт Аурум рассказывал на Первом канале.
При этом предприниматель подчеркивает, что не пропагандирует чипирование для всех.
— Это выбор каждого. Хочешь себе виниры поставить — бога ради, хочешь себе имплантировать какие-то улучшения в организм — никто тебе этого не запрещает.
Имплант для оплаты Аурум поместил под кожу с тыльной стороны ладони. Если внимательно посмотреть, можно увидеть его очертания.
Аурум объясняет, что пока такая процедура быть массовой не может, поскольку это уже не просто прокол, а инвазивная операция, для нее делается надрез.
Чтобы поставить себе чип, люди берут готовую электронику, создают герметичную оболочку из специального силикона и затем обращаются за имплантацией. Причем это стоит сравнительно недорого:
— За 15 000 рублей можно себе поставить платежный имплант.
Аурум рассказывает, что носителей чипов в мире не так уж мало:
— Много техников, инженеров, которые работают в IT-сфере, работают на объектах и не таскают с собой пропусков. Всё прямо здесь [под кожей]. Я знаю людей с военной специализацией, у которых есть импланты: там личная информация, группа крови, информация о здоровье и так далее.
Как говорит Аурум, в основном окружающие относятся к его модификациям положительно. Когда он расплачивается в магазине касанием руки, это вызывает удивление, а когда люди узнают, как это работает, то реагируют скорее с восхищением.
— Люди говорят: «Слушай, я бы себе, наверное, не сделал, но выглядит классно», — рассказывает Аурум. — Всё зависит от того, как ты будешь выглядеть. Конечно, если ты будешь ходить бить людей и говорить при этом: «Я киборг!», то никто не скажет, что ты человек нормальный. А если ты человек социально приятный, если это приносит хорошие эмоции, то почему нет? У меня были только позивиные реакции. Только один раз было, что человек «завис» и не мог понять, как я оплатил.
При этом мужчина понимает, что есть и те, кто считает чипы в теле чем-то абсолютно неприемлемым:
— Нас даже какой-то протоиерей захейтил: написал, что мы ужасные люди, что мы открываем окно Овертона. Хотя это (вживление чипов.— Прим. ред.) и до нас было повсеместно. Но, видимо, сейчас высокий градус социального напряжения, и поэтому это вызвало такие эмоции.
Предприниматель своим примером хочет показать, что новые технологии нужно изучать и внедрять в свою жизнь, а не бояться их:
— Как видите, ничего со мной страшного не произошло. Инопланетяне меня не контролируют. Мировое правительство тоже. Все живы, здоровы, пользуемся технологиями для людей.
Аурум говорит, что в будущем даже готов поставить чип, который подключается к мозгу: такая технология уже испытывается.
Neuralink — это проект Илона Маска. Чип позволяет управлять компьютером или смартфоном при помощи мозговых импульсов. Чип внедряется в череп.
Чипирование: что говорят врачи
Имплантация чипа в мозг может быть связана с серьезными рисками, рассказал 29.RU хирург Валентин Короткий. Во-первых, пациента могут травмировать при операции. Во-вторых, могут возникнуть послеоперационные осложнения.
Валентин Короткий — кандидат медицинских наук, врач-хирург, ассистент кафедры факультетской хирургии номер 2 ПМГМУ имени И. М. Сеченова.
— Травма затронутых во время операции отделов головного мозга, травма крупных сосудов, тромбоз сосудов головного мозга и так далее: все эти осложнения могут приводить к потере той или иной функции (к примеру, зрения или двигательной способности) или к смерти. Всё зависит от степени выраженности и продолжительности осложнения, — объяснил врач. — В интернете есть множество видео, на которых операция на головном мозге проводится у человека, который находится в сознании и попутно играет на скрипке. Врачам необходимо понимать: не выпадают те или иные способности у человека в процессе их операции.
Что касается послеоперационных рисков, то все они так или иначе могут быть связаны с «отторжением имплантата», предполагает медик. Закончиться отторжение может смертью больного, и скорость ее наступления колеблется от молниеносной до длительной и вялотекущей.
При подозрении на развитие отторжения имплантата пациенту будет рекомендована экстренная повторная операция по удалению чипа.
— Также стоит упомянуть о тромбозе крупных сосудов головного мозга или других органов (к примеру, тромбоэмболия легочной артерии). В данном случае смерть тоже может наступить мгновенно, — отметил Валентин Короткий.
Если человек все-таки решился на операцию, ему нужно пройти обследование.
— Мне тяжело сказать точно, какие именно исследования должны быть проведены, но, я думаю, без стандартного набора диагностических процедур перед плановой операцией не обойтись. К ним относятся стандартные общий, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗДГ вен нижних конечностей, инфекционная серология, контроль свертывающей системы крови (коагулограмма) и так далее, — рассказал хирург. — Обследование может быть расширено в зависимости от наличия каких-либо сопутствующих заболеваний, к примеру, измерение уровня гликированного гемоглобина при сахарном диабете. Хотя наверняка при таком заболевании чипирование вообще противопоказано.
— Мне кажется, отдельно проводятся и обязательные специфические виды обследований, такие как КТ и МРТ головного мозга с контрастированием и без него, УЗИ сосудов шеи, электроэнцефалография и так далее.
Врач добавил, что говорить о рисках сложно, потому что сама методика имплантации чипа в мозг до конца не известна в медицинском сообществе. То есть непонятно, где именно и каким путем проводится операция, неясно, устанавливают ли имплантат подкожно, или подмышечно, или в ткани головного мозга. А если в ткани головного мозга, то насколько глубоко и в какие отделы.
— Как по мне, пациенты с инородным телом в организме, а уж тем более в головном мозге должны пожизненно принимать антикоагулянты, а может быть, даже и иммуносупрессирующие препараты с целью профилактики тех же осложнений, о которых я говорил выше, но уже в позднем послеоперационном периоде, — сказал Валентин Короткий. — Может быть, конечно, изобретатели нашли какой-то «ультраинертный» материал, который вообще не отторгается. Но мне сегодня в это верится слабо, сообщений такого характера я не видел. Резюмируя, на данном этапе развития науки и техники массовое чипирование нам пока что не грозит, если только не произойдет какой-либо технологический прорыв и не будут найдены доселе незнакомые методы, формы и вещества с фантастическим уровнем инертности.
Про вживление чипов в конечности врач отметил, что осложнения во многом будут такими же, что и при чипировании головного мозга, только будут развиваться в другой области организма и тем самым будут менее опасными.
Врач также отметил, что обычно любые нововведения в медицине приходят в широкие массы, когда доля осложнений находится менее 5%, а лучше еще ниже.
Другой хирург, кандидат медицинских наук Олег Моторин ранее уже комментировал тенденцию нашим коллегам из NGS24.RU. Он заявил, что любое инородное тело, даже выполненное из медицинских материалов, может привести к нагноению, а впоследствии и к сепсису.
Олег Моторин — кандидат медицинских наук, хирург высшей категории.
— С одной стороны, импланты, изготовленные из инертных, не аллергизирующихся материалов, имеют право на вживление. В медицине используется множество такого сырья, например полипропилен, титан. Они не окисляются, не ржавеют. С другой стороны, наверняка в этих салонах [где устанавливают чипы] у клиентов не спрашивают медицинскую карту перед установкой чипов и не знают клиническую картину пациента. На приживаемость инородного тела может повлиять, например, хроническое заболевание, недостаточные иммунные силы организма, индивидуальная непереносимость. А если каким-либо образом будут задеты крупные сосуды, то там недалеко и до опасного кровотечения, — предупредил специалист.