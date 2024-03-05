Предприниматель месяц жил под руководством искусственного интеллекта: он рассказал, что из этого вышло

— Мне кажется, отдельно проводятся и обязательные специфические виды обследований, такие как КТ и МРТ головного мозга с контрастированием и без него, УЗИ сосудов шеи, электроэнцефалография и так далее.

Врач добавил, что говорить о рисках сложно, потому что сама методика имплантации чипа в мозг до конца не известна в медицинском сообществе. То есть непонятно, где именно и каким путем проводится операция, неясно, устанавливают ли имплантат подкожно, или подмышечно, или в ткани головного мозга. А если в ткани головного мозга, то насколько глубоко и в какие отделы.



— Как по мне, пациенты с инородным телом в организме, а уж тем более в головном мозге должны пожизненно принимать антикоагулянты, а может быть, даже и иммуносупрессирующие препараты с целью профилактики тех же осложнений, о которых я говорил выше, но уже в позднем послеоперационном периоде, — сказал Валентин Короткий. — Может быть, конечно, изобретатели нашли какой-то «ультраинертный» материал, который вообще не отторгается. Но мне сегодня в это верится слабо, сообщений такого характера я не видел. Резюмируя, на данном этапе развития науки и техники массовое чипирование нам пока что не грозит, если только не произойдет какой-либо технологический прорыв и не будут найдены доселе незнакомые методы, формы и вещества с фантастическим уровнем инертности.

