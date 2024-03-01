После аномальной зимы нас ждет горячее лето? Климатолог — о глобальном потеплении, точности прогнозов и влиянии на погоду Эль-Ниньо

— Давайте сразу — каким будет лето этого года? Разве можно уже сейчас с уверенностью сказать, что нас ждет жара?

— Нет, с уверенностью этого сказать нельзя. На самом деле, каким будет лето, никто пока точно не знает. Синоптики в наших широтах могут спрогнозировать погоду максимум на 15 дней, а действительно достоверные прогнозы даются вообще лишь на пару дней вперед.