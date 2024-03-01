После аномальной зимы нас ждет горячее лето? Климатолог — о глобальном потеплении, точности прогнозов и влиянии на погоду Эль-Ниньо

Прошедшая зима в Москве была необычно снежной и временами аномально холодной. А говоря о будущем лете, синоптики уже сейчас предполагают, что оно может оказаться рекордно жарким.
Есть ли в изменениях климата какая-то система? Реально ли глобальное потепление и виноват ли человек в том, что тают арктические льды? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задал климатологу, кандидату наук и ведущему научному сотруднику Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрею Киселеву.
— Давайте сразу — каким будет лето этого года? Разве можно уже сейчас с уверенностью сказать, что нас ждет жара?
— Нет, с уверенностью этого сказать нельзя. На самом деле, каким будет лето, никто пока точно не знает. Синоптики в наших широтах могут спрогнозировать погоду максимум на 15 дней, а действительно достоверные прогнозы даются вообще лишь на пару дней вперед.
И всё же есть статистика, позволяющая делать и более долгосрочные прогнозы. Например, в годы, когда наблюдается Эль-Ниньо, температура в среднем выше — такие выводы можно сделать из данных, собранных за последние 70 лет.
Эль-Ниньо — это климатический феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на
До этого сильный Эль-Ниньо был, например, в 2016 году, температура тогда как раз была выше средней. Эль-Ниньо могут длиться по несколько лет, и считается, что второй год этого явления — самый теплый. 2024 год — второй год Эль-Ниньо, отсюда и прогнозы, касающиеся рекордно жаркого лета. Но это всё же не значит, что прогнозы обязательно сбудутся. В атмосфере, кроме упорядоченных и предсказуемых явлений, проходит множество хаотичных процессов.
— Что нам говорит нынешний год о глобальных изменениях в климате? Слишком холодная зима, слишком жаркое лето — в этом есть что-то необычное?
— Если говорить о среднегодовой температуре, то она все-таки стабильно растет. Тот же температурный рекорд 2016 года был на 1,2 градуса выше, чем средняя температура в доиндустриальный период (до начала ХХ века). Прошедший год, по разным оценкам, превысил те показатели на 1,3 градуса.
Чем выше температура, тем быстрее тают льды на полюсах, размораживается вечная мерзлота, которая, кстати, покрывает 2/3 территории нашей страны.
— То есть глобальное потепление — всё же не панический миф и спекуляции, как многие думают, а реальность?
— По всему миру функционируют более 10 тысяч метеостанций, которые измеряют температуру. Данные с них показывают: на Земле действительно становится теплее год от года. И это небывалый темп роста температур, такого не было ни в одну эпоху существования человечества.
— А насколько серьезно влияние людей на климат? Мы действительно портим нашу планету?
— Факторы, определяющие климат, можно проанализировать при помощи разработанных учеными климатических моделей. Они не совершенны, но более точного инструмента у нас нет. Так вот, в эти модели закладываются определенные параметры, и вычисления показывают, что действительно человек своей деятельностью существенно влияет на климат.
— Просто есть мнение, что потепление, которое мы переживаем сейчас, — часть естественного климатического цикла. Земля то нагревается, то остывает, чередуются ледниковые периоды и периоды потепления. Это не так?
— Хороший вопрос, но речь здесь о разном. Главное различие — временные промежутки, о которых мы говорим. Действительно, наша планета проходила через ледниковые периоды, их было несколько, судя по имеющимся у нас данным. Но в этом случае речь о десятках и сотнях тысяч лет, за которые климат на Земле постепенно менялся.
Вот почему речь всё же о разных процессах. В одном случае — естественный цикл, растянутый во времени. В другом — очевидное влияние человека на климатические условия.
Недавно мы разбирались с метеорологом, как измеряется количество выпавших осадков. Ранее мы объясняли, почему циклонам синоптики дают человеческие имена и что с точки зрения астрономии означает день зимнего солнцестояния.