В День всех влюбленных новосибирцы смогут увидеть полет кометы PanSTARRS

Жители Новосибирска с середины февраля смогут наблюдать полет кометы C/2021 S3 (PanSTARRS). Небесное тело начнет приближаться к Земле, а потому его можно будет разглядеть в бинокль или даже невооруженным глазом. Чтобы лучше рассмотреть объект, специалисты советуют уехать за город, подальше от искусственного освещения.
По данным портала «Наблюдательная астрономия», сближение с нашей планетой начнется 14 февраля, а ближе к марту комета пройдет на максимально близком расстоянии от нас.
— 14 февраля ее можно будет ненадолго увидеть в телескоп на утреннем небе, но она будет находиться на относительно небольшой высоте — 23 градуса над юго-восточным горизонтом. По ходу месяца комета станет видимой дольше и поднимется по высоте, достигнув 36 градусов к 4 марта, — говорится в сообщении.
C/2021 S3 (PanSTARRS) — короткопериодическая комета, открытая 24 сентября 2021 года телескопом Pan-STARRS 2 в обсерватории Халеакала на Гавайях, США.
Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.