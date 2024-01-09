«Хочется приносить пользу людям, с которыми тебя что-то роднит». Почему ученые, добившиеся успеха за рубежом, вернулись в Россию

Под его руководством молодые исследователи изучают свечение клеток фагоцитоза, процесса в организме, когда специальные клетки поедают ненужные отмершие клетки. Подсвечивание этих клеток даст понять, сколько их содержится в организме, нужно ли поднимать их количество, сколько такая клетка съела и чего именно. Такой замер позволит быстро понять, в норме ли иммунная система, надо ли ее укреплять.



— Вирусы и бактерии, попадая в организм, в первую очередь стараются заблокировать такие клетки, иначе сами не приживутся в организме, и их съедят. А если смогут, то таким образом понизится иммунитет, что приведёт ко всему плохому, — рассказал Станислав Александрович MSK1.RU.

