Путин встретился в «Сириусе» с российскими учеными

Путин отметил, что Россия довольно быстро преодолевает технологическую зависимость от Запада.

— Наши партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро, — сказал Владимир Путин. — Появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить.