Путин встретился в «Сириусе» с российскими учеными

В «Сириусе» завершился III Конгресс молодых ученых. По традиции участники форума встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства познакомился с достижениями российской науки.
Конгресс молодых ученых прошел с 28 по 30 ноября 2023 года в «Сириусе». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленное Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
На выставке было представлено как относительно технически простое массовое оборудование — вакуумный мембранный насос, боксы для работы с образцами ДНК при проведении ПЦР-диагностики, вортекс и другоде, так и сложное высокотехнологичное оборудование отечественного производства — первый отечественный секвенатор «Нанофор СПС», используемый для расшифровки генетического кода, оптический томограф (который, как правило, используется на финальной стадии разработки лекарств), мобильный спектрометр и др.
Путин отметил, что Россия довольно быстро преодолевает технологическую зависимость от Запада.
— Наши партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро, — сказал Владимир Путин. — Появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить.
Особенно главу государства заинтересовал проект по созданию «сладких белков», направленный на существенное повышение качества жизни людей, болеющих диабетом. Отдельно президент отметил важность сохранения объема и развития линейки грантов Фонда на фундаментальные исследования.
Большое внимание было уделено развитию генетических технологий. Поднимались и непривычные темы — о развитии научного дайвинга и такой науки, как палеогенетика, которая, как сказали сами участники, буквально заставляет кости «говорить».
— Конгресс третий год успешно проходит на территории „Сириуса» и является кульминационным мероприятием плана организации Десятилетия науки и технологий, которое по поручению президента проводится в нашей стране, — отметил зампред правительства РФ, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко. — И мы видим большой прогресс: и в количестве участников — в этом году их более 5000, — и в увеличении количества и качества экспонентов. Важно, что мы тут же обсуждаем, как можно тиражировать представленные здесь конкретные разработки для достижения технологического суверенитета. Здесь большое количество молодежи находит своего квалифицированного заказчика для того, чтобы их изобретения получили путевку в жизнь.