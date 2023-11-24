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«Не думал, что вообще что-то получится запечатлеть»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф

На создание кадра ушло 15 минут

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Туманность находится от Земли на расстоянии около 1300–1600 световых лет

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Удаленную туманность Ориона снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Она находится от Земли на расстоянии около 1300–1600 световых лет. На создание кадра у сибиряка ушло всего 15 минут.

— Решил похулиганить и снять туманность на объектив Samyang 135 mm, который в целом создан для съемок планет. Не думал, что вообще что-то получится запечатлеть. Но результат меня приятно удивил. При том, что съемку проводил буквально в 25 километрах от города, — пояснил Алексей.

Как отметил фотограф, сейчас у него в планах снять туманность Голова Дельфина, а также вновь запечатлеть туманность Ориона, но на этот раз более детально.

Ранее Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.

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ТуманностьАлексей ПоляковНовосибирск
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