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Проблема

Наука — не ваше дело? Ученые-женщины снялись в смелой феминистской драме

Во Владивостоке создают первый в России документальный фильм о дамах-исследователях

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Во Владивостоке снимают первый в России фильм о женщинах-ученых. Картина раскрывает проблемы гендерного неравенства

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Во Владивостоке снимают докудраму о проблеме гендерного неравенства. Фильм расскажет о женщинах-ученых, о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в науке по той простой причине, что они женщины. Это новый взгляд на исследовательниц и их путь, обещают создатели фильма. Все авторы, продюсеры и героини картины — женщины. Смелый феминистский проект снимают на деньги Президентского фонда культурных инициатив — событие само по себе интересное.

Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU поговорил с авторами и героинями о картине, ее целях и проблемах гендерного неравенства.

О фильме

Мир должен знать о достижениях людей разного гендера, считают авторы картины

Мир должен знать о достижениях людей разного гендера, считают авторы картины

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Съемки проходят в Дальневосточном федеральном университете и Тихоокеанском океанологическом институте имени В. И. Ильичёва ДВО РАН, где работают героини фильма — пять женщин-ученых.

— Мне кажется, мир должен знать о деятельности и достижениях разных людей: разного гендера и возможностей здоровья. В мире так много достижений и так много историй, которые не раскрываются, потому что другие кажутся более значимыми. Например, среди советских и российских документальных фильмов про ученых нет ни одной картины, где главный фокус был бы на пути и достижениях женщин. Мы создадим 60-минутный фильм, в котором через истории современных женщин-исследовательниц вдохновим молодое поколение девушек строить карьеру в науке, — отмечает руководитель проекта и генеральный продюсер фильма «Наука женского рода» Анастасия Манульчева.

В центре кадра руководитель проекта Анастасия Манульчева

В центре кадра руководитель проекта Анастасия Манульчева

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Екатерина Зиброва

Екатерина Зиброва — соавторка, продюсерка и консультант проекта

Екатерина Зиброва — соавторка, продюсерка и консультант проекта

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Екатерина Зиброва кандидат психологических наук, исследовательница и практик в сфере разнообразия, управленческий консультант и специалист по коммуникациям сквозь различия. Читает лекции и ведет тренинги по преодолению различий и работе со стереотипами.

Екатерина Зиброва — консультант, продюсерка и соавторка проекта. По мнению ученого, ценность фильма «Наука женского рода» заключается в том, чтобы рассказать о женщинах-ученых в науке простым и понятным всем языком.

— Этот документальный фильм направлен на социальные изменения, его задача — привлечь внимание к проблеме. Истории женщин-ученых до сих пор мало известны широкому кругу людей. Без достойной репрезентации (искусства передачи сложных концепций таким образом, чтобы они были доступны и понятны широкой аудитории. — Прим. ред.) успешных историй женщинам-ученым сложно сделать профессиональный выбор, найти поддержку и мотивацию продолжать свое дело, — рассказала собеседница издания.

Истории женщин-ученых до сих пор мало известны широкому кругу людей

Истории женщин-ученых до сих пор мало известны широкому кругу людей

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«Наука женского рода» называет те явления, с которыми сталкиваются женщины-ученые, своими именами, тем самым приглашая общество выработать стратегии преодоления, говорит Зиброва. Огромное количество исследований выявляют не только проблемы экономического неравенства, когда мужчины зарабатывают больше женщин, выполняя одни и те же с ними обязанности. Из гендерного неравенства вытекают и куда более серьезные проблемы — например, домашнего насилия.

— Отрицание всё еще распространенная стратегия. Однако я тоже могу понять тех, кто выбирает эту стратегию, ведь это вполне себе удобный инструмент для оправдания бездействия. Это мои коллеги называют «эффектом розовых очков» (или розовый фрейм), когда женщин в некоторых отраслях или на определенных, зачастую низовых позициях, много, и на этом фоне неравенство зарплат и должностей не замечается, — говорит Екатерина Зиброва.

Все вопросы легко снимаются, когда обращаешься к исследованиям, да и просто открываешь глаза на реальность, говорит Екатерина.

Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU привела дословные цитаты, которые ей приходилось слышать от коллег-мужчин. Женщина-ученый на них ответила.

«Ну покажи мне женщин-ученых?»

— Я скажу, что в университетах и научных институтах России работает большее количество женщин, особенно на низовых позициях. Однако с ростом в должности мужчин становится диспропорционально больше. Вклад женщин в науку столетиями стирался и не замечался. Есть очень интересное исследование Матильды Гейдж, которая первой обратила внимание на то, что право на признание своих достижений стоит женщине невероятных усилий. Рекомендую всем его прочитать, — поделилась собеседница издания.

«Женщины не могут работать так же, как мужчины. Мужчины — это настоящие профессионалы».

— Такие высказывания тоже хорошо изучены, и все они относятся к феномену мизогинии — ненависти по отношению к женщинам. Мизогиния в том числе выражается в пренебрежительном отношении ко вкладу женщины, обесцениванию ее профессиональных заслуг, оправданию неравенства исключительно биологическими аргументами.

«Женщинам никто и ничего не запрещает. Идите голосуйте, устраивайтесь на работу».

— Об этом мы в том числе будем говорить в фильме. Гендерное неравенство — это не только так называемая «бытовая дискриминация», это давно и прочно институализированный процесс, когда на работу молодым женщинам попасть сложнее, когда женщины теряют в карьере, уходя и долго находясь в декрете несмотря на то, что декрет может быть и у отца. Декрет также можно распределить между двумя родителями, то есть по очереди.

«Сто лет назад вам дали одинаковые права с мужчинами, но вы сами хотите только борщи варить».

— Предлагаю не путать права и реализацию этих прав, то есть равные возможности между женщинами и мужчинами. Те барьеры, что я указала выше, с которыми сталкиваются женщины, создают неравенство возможностей и ставят женщину в положение отсутствия выбора, где варить борщ становится единственным способом реализовать себя. Этого, безусловно, становится меньше, но проблема всё еще есть. Гендерная социализация, или набор определенных ожиданий от женщины обществом, в том числе включает в себя представление женщины, которая вынуждена работать дома во вторую смену, обслуживая потребности семьи. При этом семья не всегда рассматривает равное разделение бытового труда между партнерами и оплату бытовых сервисов как возможные варианты.

Когда принимаешь довольно грустную реальность, в которой ты как мужчина вроде бы как бенефициар неравенства, то отрицание может быть естественной реакцией, говорит Екатерина Зиброва.

— Здесь я могу сказать, что у мужчин есть выбор между отрицанием и активным действием в достижении гендерного равенства. Таким действием может быть союзничество. Каждый раз при столкновении с дискриминацией в отношении женщин вы можете указывать на это мужчинам, допускающим это поведение, а также жертвовать в фонды, которые оказывают поддержку женщинам, столкнувшимся с насилием. Да, такие настроения действительно преобладают, и не только в российском обществе. Но вместе с тем мы движемся от тьмы к свету. Только очень медленно движемся, хочется гораздо быстрее, — поделилась собеседница издания.

Героини фильма

Надежда Сырбу — героиня фильма «Наука женского рода»

Надежда Сырбу — героиня фильма «Наука женского рода»

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Надежда Сырбу — заведующая лабораторией комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. Соруководитель совместной российско-вьетнамской лаборатории по морским геонаукам и технологиям.

Профсоюз у нас очень активный, говорит Надежда Сырбу. Как только в институте узнали о съемках фильма про женщин в науке, активисты профсоюза выдвинули кандидатуру заведующей лабораторией комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

— Я подумала, а почему бы и нет. Через пару недель ко мне пришли, взяли у меня интервью. Спрашивали в основном, как я пришла в науку и почему не бросила ей заниматься, с какими сложностями я сталкивалась. А потом мне сказали, что авторы фильма выиграли грант и скоро начнутся съемки. Мою кандидатуру утвердили, — рассказала Надежда Сырбу.

По словам Надежды, ей не приходилось преодолевать сложности, связанные с гендерным неравенством, напротив, сразу после института она оказалась в дружном коллективе, который сейчас называет семьей. О самой проблеме гендерного неравенства женщина-ученый задумалась уже в процессе съемок.

— Я понимаю, что моя история немного другая, такая атмосфера далеко не везде. У нас бывают научные споры, но в отношении себя я никогда не чувствовала никакого давления. А этот фильм заставил меня задуматься — а что же происходит у других. Раньше я не замечала проблемы неравенства в коллективах среди женщин и мужчин. На съемках я услышала другие истории от женщин-ученых и задумалась о проблеме гендерного неравенства уже всерьез, — поделилась собеседница издания.

Лаборатория и сотрудники Надежды Сырбу

Лаборатория и сотрудники Надежды Сырбу

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Лаборатория, которую возглавляет Надежда Сырбу, появилась в 2019 году. Надежда и ее коллеги ведут комплексные исследования окружающей среды и минеральных ресурсов. Здесь работают молодые люди — студенты-геологи, биологи и химики.

— У меня молодежная лаборатория, работают и мальчики, и девочки. Я пошла в проект, потому что хотела наглядно показать: быть молодым ученым — это круто. Конечно, есть проблемы, но они не такие уж и серьезные, если разобраться, — говорит Надежда Сырбу.

Съемки в фильме заворожили, признаётся Надежда. Лабораторию, конечно, почти разнесли, но впечатления остались самые яркие.

— Нас иногда снимают для телевизионных сюжетов, но это было совсем другое. Когда они пришли ко мне на работу, я была в шоке от количества людей, там было человек 30, наверное. Они разгромили всю нашу лабораторию, — смеется она. — И сами съемки такие — знаете, камеры и микрофоны висят. Я свою лабораторию просто узнать не могла. Очень необычно и весело. Моя лаборатория вся включилась несмотря на то, что место рабочее было полностью уничтожено.

Другая часть съемок прошла на натуре. Экспедиция на острове Русский началась в 4 утра.

— Я думаю: господи, в 4 утра никто не приедет, просто никто не приедет. Но у меня вся лаборатория пришлепала. Все укутались там в шарфы, и съемки шли с 4 утра до 14 часов.

Татьяна Журавская — героиня фильма «Наука женского рода»

Татьяна Журавская — героиня фильма «Наука женского рода»

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Татьяна Журавская — доцент департамента социально-экономических исследований и регионального развития Школы экономики и менеджмента ДВФУ, руководитель Центра исследований постинститутов (PIS-center) ШЭМ ДВФУ, старший научный сотрудник Приморской лаборатории экономического развития и сотрудничества института экономических исследований ДВО РАН.

— Я решила, что не очень подхожу. В описании было сказано, что нужны женщины-ученые, которых часто зовут в СМИ и на экспертизы. А меня нечасто зовут. Но я решила, что всё равно попробую, — говорит Татьяна Журавская.

После прединтервью Татьяну утвердили в качестве героини. Ученый признаётся, что сам конфликт драматургии этого фильма ей очень близок. Татьяна Журавская — социальный ученый проблем гендерного неравенства и проблем, которые из него вытекают.

— Тема меня поразила, и мы мало говорили о ней в моем университете, это тема гендерных отношений. Мне стало интересно посмотреть, в каком это будет преломлении. Превратится ли это в плач Ярославны, который мы часто слышим из разных популярных ресурсов? Или это будет нечто другое? Вот мне бы хотелось, чтобы это было нечто другое, и пока я вижу, что это действительно не похоже на политический манифест или жалобы о том, как сложно женщинам в науке, обратите внимание, — поделилась собеседница издания.

Съемки фильма «Наука женского рода»

Съемки фильма «Наука женского рода»

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Татьяна признаётся, что ей еще просто было интересно посмотреть, как снимают кино. Посмотреть на себя в кадре и на экране. И это не только любопытство, статьи и интервью — это часть работы социального ученого.

— Я давала интервью на телевидении, писала статьи, но для меня эта сфера все-таки закрытая, я не могу сказать, что она недружественная, но она не всегда понятная. Этот фильм очень отличается от того, что я делала. Отличается сама цель проекта. Потому что в антропологии тоже есть создание фильмов, еще мы пишем тексты и эссе. Да и сама эта сфера всегда мне была интересна. Мне вообще интересны более-менее обособленные сферы деятельности людей, — поделилась собеседница издания.

Татьяна Журавская развивает исследовательский центр, одна из его главных задач — популяризация науки. Съемки в фильме о женщинах-ученых — то, что нужно, говорит Журавская.

— Мне резонирует сама идея. Команда проекта хочет показать, что в науке есть женщины, что они могут быть разными и успешными. Они сталкиваются с теми же проблемами, что и женщины в других отраслях. Я считаю важным донести, что проблемы, с которыми сталкиваются женщины, действительно специфичны для женщин. Как бы мы ни говорили о всякого рода равноправии, отрицать, если хотите, статистику нельзя. Сами социальные ученые говорят: вот посмотрите, никто не знает женщин-ученых. Женщины-ученые говорят: посмотрите, мы здесь, — говорит Татьяна Журавская.

Съемки фильма совпали с важным и интересным периодом в ее жизни: Журавская работает над докторской диссертацией.

— Докторская для меня важна не просто какими-то регалиями, я хочу дойти до какой-то ступеньки и понять, что смогла это сделать. Я думаю, что выход фильма и защита докторской состоятся в один год — в 2024 году, — рассказала собеседница VLADIVOSTOK1.RU.

Премьера

Кадр со съемок фильма «Наука женского рода»

Кадр со съемок фильма «Наука женского рода»

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Премьера документального фильма «Наука женского рода» запланирована на март 2024 года. Фильм — это ядро проекта, который должен привлечь внимание общества к проблеме гендерного неравенства. Проект «Наука женского рода» просветительский. Героини выступят с открытой лекцией в формате science slam в начале ноября — эти кадры войдут в итоговую картину. Жители Владивостока узнают в фильме популярные городские локации, порт и красоты острова Русский.

Science slam — неакадемическая форма научной коммуникации, соревнование в виде коротких выступлений ученых с рассказами о своих научных исследованиях в научно-популярной форме.

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