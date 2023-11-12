Наука — не ваше дело? Ученые-женщины снялись в смелой феминистской драме

Екатерина Зиброва — кандидат психологических наук, исследовательница и практик в сфере разнообразия, управленческий консультант и специалист по коммуникациям сквозь различия. Читает лекции и ведет тренинги по преодолению различий и работе со стереотипами.

Екатерина Зиброва — консультант, продюсерка и соавторка проекта. По мнению ученого, ценность фильма «Наука женского рода» заключается в том, чтобы рассказать о женщинах-ученых в науке простым и понятным всем языком.



— Этот документальный фильм направлен на социальные изменения, его задача — привлечь внимание к проблеме. Истории женщин-ученых до сих пор мало известны широкому кругу людей. Без достойной репрезентации (искусства передачи сложных концепций таким образом, чтобы они были доступны и понятны широкой аудитории. — Прим. ред.) успешных историй женщинам-ученым сложно сделать профессиональный выбор, найти поддержку и мотивацию продолжать свое дело, — рассказала собеседница издания.