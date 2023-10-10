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Студенты выиграли миллион за необычную программу — она по лицу покупателя определяет, какой ему продать товар

Разработка может быть интересна торговым компаниям и магазинам

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Грант студенты потратят на доработку проекта и приобретение необходимой техники

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Четверо студентов НГТУ получили миллион на доработку программы для магазинов — она по лицу покупателя предлагает ему товары. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного инновационного фонда.

— Проект представляет собой программное обеспечение, которое классифицирует людей по внешним признакам и с помощью системы рекомендаций предлагает товар для конкретного человека. В основе технологии лежат натренированные модели для распознавания пола, возраста, формы лица, — объяснили в фонде.

Проект разработали Ярослав Собещиков, Данил Мищенко, Ксения Шнайдер и Максим Валяев. Они получили миллион на конкурсе «Студенческий стартап».

Разработка предназначена для ритейла, крупного и среднего бизнеса в сфере продаж, торговых центров, крупных продуктовых магазинов, обувных магазинов, магазинов спорттоваров и других.

— Внедрение онлайн технологий поможет продавцам увеличить объём оффлайн продаж с помощью технологии индивидуальной таргетированной рекламы, — добавили в фонде.

Грант студенты потратят на доработку проекта и приобретение необходимой техники.

В октябре прошлого года 17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл в конкурсе по личностным качествам среди подростков. Парень получил один миллион рублей и специальную путевку в один из регионов России.

СтудентыРазработкаМиллион рублейКонкурс
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