«Два гиганта в одном масштабе»: сибиряк снял в небе Уран и Юпитер — смотрим космические снимки

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки двух планет — Урана и Юпитера.
— Вчера вечером внезапно понял, что никогда не снимал Уран, глазами смотрел несколько раз, а вот фотографии ни одной нет! В общем атмосфера была очень средненькая, но для Сибири и такая за радость. Так же снял Юпитер, хотел еще добить Сатурном и Нептуном, но дымка заволокла небо. Встречайте, два гиганта в одном масштабе, — написал Алексей Поляков.
Как рассказал НГС Алексей Поляков, снимки он сделал недалеко от Новосибирска примерно в 20 км по Ленинск-Кузнецкой трассе.
Ранее астрофотограф снял полет кометы Нишимура.