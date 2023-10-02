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«Два гиганта в одном масштабе»: сибиряк снял в небе Уран и Юпитер — смотрим космические снимки

Для этого астрофотограф уехал подальше от Новосибирска

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Кадры новосибирец опубликовал на своей личной странице в социальных сетях

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки двух планет — Урана и Юпитера.

— Вчера вечером внезапно понял, что никогда не снимал Уран, глазами смотрел несколько раз, а вот фотографии ни одной нет! В общем атмосфера была очень средненькая, но для Сибири и такая за радость. Так же снял Юпитер, хотел еще добить Сатурном и Нептуном, но дымка заволокла небо. Встречайте, два гиганта в одном масштабе, — написал Алексей Поляков.

Как рассказал НГС Алексей Поляков, снимки он сделал недалеко от Новосибирска примерно в 20 км по Ленинск-Кузнецкой трассе.

Уран выглядит, как небольшая бирюзовая точка в небе

Уран выглядит, как небольшая бирюзовая точка в небе

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Ранее астрофотограф снял полет кометы Нишимура.

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