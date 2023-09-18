Дату астрономической осени назвали в Новосибирске — дни станут еще короче

— Так было во все времена. Однако древние люди, имея свои скромные знания об космосе, могли безошибочно выделять этот день в череде обычных дней в году, отмечать его в календарях как один из важных дней года наделяя его духовным смыслом. Возможно, в этом есть пример для всех нас. Если мы научимся быть внимательными к окружающему нас миру, обнаруживать и понимать то, что на первый взгляд не видно, то этот мир станет еще интересней! — добавил Кашин.

