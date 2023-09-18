Дату астрономической осени назвали в Новосибирске — дни станут еще короче

23 сентября в Новосибирске пройдет осеннее равноденствие. Из-за этого день сравняется с ночью, рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
— Со дня осеннего равноденствия долгота светового дня станет меньше 12 часов. Астрономически это выражается в том, что центр солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет небесный экватор, направляясь в южное полушарие. В этом году событие осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября, около 14 часов по новосибирскому времени. В этот день Солнце взойдет строго на востоке, а зайдет строго на западе, — уточнил Кашин.
Событие осеннего равноденствия скорее календарное, чем визуальное. День 23 сентября будет для нас совершенно обычным. В небе ничего странного и удивительного не произойдет.
— Так было во все времена. Однако древние люди, имея свои скромные знания об космосе, могли безошибочно выделять этот день в череде обычных дней в году, отмечать его в календарях как один из важных дней года наделяя его духовным смыслом. Возможно, в этом есть пример для всех нас. Если мы научимся быть внимательными к окружающему нас миру, обнаруживать и понимать то, что на первый взгляд не видно, то этот мир станет еще интересней! — добавил Кашин.
Во всем мире день весеннего равноденствия наступил 20 марта, но в Новосибирской области это произошло утром следующего дня из-за разницы в часовых поясах. Тогда Солнце взошло ровно на востоке, провело в небе половину суток и зашло ровно на западе.