Самую дальнюю планету в Солнечной системе смогут увидеть новосибирцы — Нептун войдет в противостояние

19 сентября новосибирцы смогут увидеть самую дальнюю планету в Солнечной системе — Нептун. В эту ночь Нептун будет находиться на противоположенной стороне от Солнца, а Земля окажется между ними. Таким образом, планеты выстроятся в одну линию. Об этом сообщает Московский планетарий.
Нептун — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. От Земли она находится на расстоянии 4,6 миллиарда километров. Масса планеты превышает массу Земли в 17,2 раза.
Увидеть Нептун можно будет в 16:54 по новосибирскому времени. Лучше всего планету будет видно через телескоп.
Ранее новосибирцы могли наблюдать парад из 5 планет. На рассвете небесные тела выстроились в одну линию.