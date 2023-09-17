freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 0/10
usd 96.63
eur 103.04
СрочноБастрыкин взял на контроль ЧП со взрывом газа
Все новости
Все новости

Самую дальнюю планету в Солнечной системе смогут увидеть новосибирцы — Нептун войдет в противостояние

От Земли планета находится на расстоянии 4,6 млрд километров

132

Увидеть Нептун можно будет в 16:54 по новосибирскому времени

Поделиться

19 сентября новосибирцы смогут увидеть самую дальнюю планету в Солнечной системе — Нептун. В эту ночь Нептун будет находиться на противоположенной стороне от Солнца, а Земля окажется между ними. Таким образом, планеты выстроятся в одну линию. Об этом сообщает Московский планетарий.

Нептун — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. От Земли она находится на расстоянии 4,6 миллиарда километров. Масса планеты превышает массу Земли в 17,2 раза.

Увидеть Нептун можно будет в 16:54 по новосибирскому времени. Лучше всего планету будет видно через телескоп.

Ранее новосибирцы могли наблюдать парад из 5 планет. На рассвете небесные тела выстроились в одну линию.

По теме

НептунПланетаКосмос
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter