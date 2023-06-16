В небе над Новосибирском пройдет парад планет — когда его можно будет увидеть

Парад из 5 планет смогут увидеть новосибирцы утром 17 июня. Как сообщает портал StarWalk, на рассвете небесные тела выстроятся в небе в одну линию.
— Утром 17 июня пять планет (Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий) выстроятся в линию в
По данным портала, планеты соберутся в одну линию к 05:00. Как отметили специалисты, 17 июня — это лучший день для наблюдения парада планет, хотя в некоторых регионах он будет виден в течение нескольких дней до и после этой даты. Чтобы лучше рассмотреть небесные тела, следует воспользоваться телескопом.
Ранее в небе над Новосибирском можно было увидеть пик метеорного потока эта-Аквариды. Он прошел от кометы Галлея.