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В небе над Новосибирском пройдет парад планет — когда его можно будет увидеть

Для наблюдения понадобится телескоп

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В одну линию выстроятся Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий

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Парад из 5 планет смогут увидеть новосибирцы утром 17 июня. Как сообщает портал StarWalk, на рассвете небесные тела выстроятся в небе в одну линию.

— Утром 17 июня пять планет (Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий) выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдайте парад планет примерно за час до рассвета. Это редкая возможность увидеть пять планет одновременно, но будьте готовы к тому, что две из них (Нептун и Уран) будет непросто разглядеть, — говорится в сообщении.

По данным портала, планеты соберутся в одну линию к 05:00. Как отметили специалисты, 17 июня — это лучший день для наблюдения парада планет, хотя в некоторых регионах он будет виден в течение нескольких дней до и после этой даты. Чтобы лучше рассмотреть небесные тела, следует воспользоваться телескопом.

Ранее в небе над Новосибирском можно было увидеть пик метеорного потока эта-Аквариды. Он прошел от кометы Галлея.

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Парад планетКосмосНовосибирск
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