Галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф — она находится в 2,8 млн световых лет от Земли

Удаленную галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Космический объект находится в 2,8 миллиона световых лет от Земли, но при этом в безлунную ночь и при отличном звездном небе ее можно разглядеть невооруженным взглядом.
— Снимать галактику начал еще на Алтае, а продолжил съемку в Новосибирской области, затем все эти кадры объединял в одно фото. Чтобы сделать качественный цветной кадр, пришлось уехать за 60 километров от города. Последние кадры делал недалеко от села Усть-Каменка, — пояснил Алексей.
По словам астрофотографа, на создание снимка у него ушло около 6 часов. Сейчас в планах у сибиряка снять созвездие Персей и Крабовидную туманность.
Ранее Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.