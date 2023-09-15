Галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф — она находится в 2,8 млн световых лет от Земли

Удаленную галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Космический объект находится в 2,8 миллиона световых лет от Земли, но при этом в безлунную ночь и при отличном звездном небе ее можно разглядеть невооруженным взглядом.

