freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 96.16
eur 103.23
СрочноЖенщина убила детей, а после свела счеты с жизнью
Все новости
Все новости

Галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф — она находится в 2,8 млн световых лет от Земли

На создание кадра у сибиряка ушло 6 часов

230

В планах у сибиряка снять созвездие Персей и Крабовидную туманность

Поделиться

Удаленную галактику в созвездии Треугольник снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Космический объект находится в 2,8 миллиона световых лет от Земли, но при этом в безлунную ночь и при отличном звездном небе ее можно разглядеть невооруженным взглядом.

— Снимать галактику начал еще на Алтае, а продолжил съемку в Новосибирской области, затем все эти кадры объединял в одно фото. Чтобы сделать качественный цветной кадр, пришлось уехать за 60 километров от города. Последние кадры делал недалеко от села Усть-Каменка, — пояснил Алексей.

По словам астрофотографа, на создание снимка у него ушло около 6 часов. Сейчас в планах у сибиряка снять созвездие Персей и Крабовидную туманность.

Ранее Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.

По теме

Алексей ПоляковКосмосНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter