Луноход, который смог: Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно приземлился на поверхность Луны. Таким образом, Индия стала четвёртой страной, которая осуществила мягкую посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР), и первой, которая сделала это на Южном полюсе спутника Земли.
Аппарат запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана (остров Шрихарикота, Бенгальский залив). 16 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о завершении всех запланированных маневров на окололунной орбите. За трансляцией посадки по видеомосту наблюдал премьер страны Нарендра Моди, который находится в ЮАР на саммите БРИКС.
«Чандраян-3» состоит из трех частей: орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Перед миссией стоит задача отработать мягкую посадку и провести ряд научных экспериментов. На борту посадочного модуля и лунохода находится оборудование, предназначенное для проведения сейсмических исследований, изучения лунной поверхности и грунта. Как ожидается, они проработают в районе Южного полюса один лунный день (14 земных суток).
Ранее Индия в рамках своей лунной программы запустила на окололунную орбиту аппарат «Чандраян-1», обнаруживший воду на спутнике Земли. Миссия «Чандраян-2» потерпела неудачу — спускаемый аппарат совершил жесткую посадку на поверхность.
Россия соревновалась с Индией за право стать первой страной, совершившей мягкую посадку на Южном полюсе Луны. 11 августа с космодрома Восточный запустили станцию «Луна-25», которая должна была заняться поиском воды на спутнике Земли. Это был первый полет России к Луне почти за 50 лет. 19 августа Роскосмос сообщил о проблемах со станцией — по словам ведомства, произошла «нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами». На следующий день связь с «Луной-25» пропала окончательно — поиск и попытки связаться с ней снова результатов не дали.
— По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — рассказали в Роскосмосе.
Позднее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что к крушению станции привел сбой в работе двигателя. По его словам, вместо запланированных 84 секунд он отработал 127, из-за чего и произошла авария.