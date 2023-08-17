«Куда эту красоту? Сжигать?» Молодой ученый — о переработке отходов и научных экспериментах

— Алексей, что вас привлекло в науку? Не было ли других вариантов будущей профессии?



— В детстве мы и свинец плавили, и всякие реагенты смешивали, моторчики брали у деда, модельки собирали. Хотя мне еще нравилась профессия летчика. Но вот физика, химия, особенно экспериментальная часть… Я понимал, что есть теория, но привлекло меня именно то, что можно получить что-то реальное.



— А в университете наука оправдала ожидания?



— В ТГУ на первых двух курсах ФЕНа (факультета естественных наук) я расстраивался как раз потому, что было много теории и расчетов, а мне неблизко смотреть на предмет с точки зрения теоретика. На третьем курсе начал заниматься СВС — самораспространяющимся высокотемпературным синтезом — и влюбился в эту область.

