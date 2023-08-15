«Я вживую увидел, как разрушается электронный пучок, причем очень красиво»: физик — о СКИФе, науке и современных ученых

По принципу действия источник синхротронного излучения можно сравнить с рентгеном, который просвечивает тело. И там, и там, используются фотоны.



СКИФ — один из источников последнего поколения, которые очень востребованы в мире, они есть в Европе, есть в Японии, Бразилии, Китае, и всюду на них огромная очередь из пользователей. Синхротронное излучение применяют в исследованиях, результаты которых используют в биологии, медицине, машиностроении, создании новых материалов, более легких и прочных.

