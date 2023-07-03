Новосибирский аспирант учит искусственный интеллект распознавать депрессию и выгорание — что для этого нужно

— Подобные данные хотелось бы взять и у россиян. Думаю, для проведения эксперимента мне понадобится около 100 человек, — рассказал Андрей.

Работа над проектом, по словам аспиранта, займет еще как минимум два года.

Ранее 11-летний программист из Новосибирска с помощью искусственного интеллекта написал сочинение.