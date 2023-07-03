Новосибирский аспирант учит искусственный интеллект распознавать депрессию и выгорание — что для этого нужно

Аспирант НГТУ НЭТИ Андрей Телепнев начал работу над алгоритмом, с помощью которого работодатели смогут выявлять депрессию и выгорание у сотрудников. Для этого он обрабатывает данные и с их помощью учит искусственный интеллект понимать эмоции.
— Сейчас подобная система работает на данных электроэнцефалограммы — модели со шлемом, который снимает участки активности мозга — и движении глаз человека. Но, по моему мнению, это очень дорого. Добиться успеха можно и простой камерой, которая снимает лицо. Основной упор будет на мимику, но эти данные нужно чем-то подкреплять, и именно изучение активности участков мозга даст наилучшие результаты, — рассказал Андрей Телепнев корреспонденту НГС.
На сайте НГТУ НЭТИ говорится о том, что ранее китайские ученые уже проводили исследования в этой сфере. Во время эксперимента участникам показывали видеоряд, вызывающий разные эмоции. При этом к их голове был подключен прибор, который фиксировал активность разных участков мозга. С помощью этих данных распознаются эмоции человека. Китайские ученые по лицензии отправили свои наработки Андрею для его исследования.
— Подобные данные хотелось бы взять и у россиян. Думаю, для проведения эксперимента мне понадобится около 100 человек, — рассказал Андрей.
Работа над проектом, по словам аспиранта, займет еще как минимум два года.
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