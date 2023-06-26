К Новосибирску приближается пик метеорного потока Июньские Боотиды — когда его можно увидеть

В момент пика звездопада можно увидеть до 100 метеоров в час. Их скорость будет достигать 18 километров в секунду.



Как отметили специалисты, 27 июня — это лучший день для наблюдения за потоком, хотя увидеть его можно в течение нескольких дней до и после этой даты. Чтобы лучше рассмотреть небесные тела, следует отправиться за город подальше от искусственного освещения и воспользоваться телескопом.

