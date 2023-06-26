freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняЧВК «Вагнер» возобновляет работу в Новосибирске
Все новости
Все новости

К Новосибирску приближается пик метеорного потока Июньские Боотиды — когда его можно увидеть

В момент пика звездопада можно увидеть до 100 метеоров в час

111

Чтобы лучше рассмотреть небесные тела, следует отправиться за город

Поделиться

С 22 июня по 2 июля в Новосибирской области можно наблюдать метеорный поток Июньские Боотиды. Своего пика он достигнет в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмос».

В момент пика звездопада можно увидеть до 100 метеоров в час. Их скорость будет достигать 18 километров в секунду.

Как отметили специалисты, 27 июня — это лучший день для наблюдения за потоком, хотя увидеть его можно в течение нескольких дней до и после этой даты. Чтобы лучше рассмотреть небесные тела, следует отправиться за город подальше от искусственного освещения и воспользоваться телескопом.

Ранее в небе над городом новосибирцы могли наблюдать яркий серп растущей Луны, а также планеты Венеру и Марс, которые расположились рядом друг с другом.

По теме

Метеорный потокКосмосНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter