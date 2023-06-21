Понадобится бинокль: Марс и Венера сблизятся в небе над Новосибирском

21 и 22 июня в небе над городом новосибирцы смогут наблюдать яркий серп растущей Луны, а также планеты Венеру и Марс, которые расположатся рядом друг с другом. По словам специалистов, Венера будет заметна в еще светлые вечерние сумерки, а для того, чтобы разглядеть Марс, потребуется более темное небо.
— Это явление называют сближением. Лучше всего начать наблюдать за явлением в 23:00, однако разглядеть Марс будет достаточно сложно. Чтобы увидеть все три планеты, лучше всего оправиться за город и запастись телескопом или биноклем, — рассказал НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.
По словам специалиста, наблюдать за явлением нужно в направлении юго-западной части горизонта.
Также сегодня наступил День летнего солнцестояния. 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь.