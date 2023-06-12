В новосибирском планетарии рассказали, когда начнется астрономическое лето, — день продлится больше 17 часов

— 21 июня — день летнего солнцестояния. В астрономии — это особое положение нашей планеты на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. А еще мы знаем этот день как самый продолжительный день в году. Так и есть. Однако ввиду того, что астрономически событие произойдет в 22:00 по местному времени, самым продолжительным световым днем будет не 21 июня , а 22-е , — сообщил Кашин.

