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В новосибирском планетарии рассказали, когда начнется астрономическое лето, — день продлится больше 17 часов

Самым продолжительным световым днем 2023 года станет 22 июня

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Самый продолжительный световой день превысит 17 часов 23 минуты

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Дата наступления астрономического лета в Новосибирске — 21 июня, но самым продолжительным световым днем станет следующий. Об этом НГС рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

— 21 июня — день летнего солнцестояния. В астрономии — это особое положение нашей планеты на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. А еще мы знаем этот день как самый продолжительный день в году. Так и есть. Однако ввиду того, что астрономически событие произойдет в 22:00 по местному времени, самым продолжительным световым днем будет не 21 июня, а 22-е, — сообщил Кашин.

По словам сотрудника планетария, продолжительность светового дня 22 июня в Новосибирской области составит 17 часов 23 минуты и 8 секунд.

В мае над Новосибирском можно было наблюдать красивое астрономическое явление: расстояние между Луной и Венерой составило всего 2 градуса.

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