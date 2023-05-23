«Последний раз в этом году»: ночью в Новосибирске можно будет увидеть красивое астрономическое явление

В Новосибирске сегодня вечером, 23 мая, будет сближение Луны и Венеры. Астрономическое явление можно будет заметить в западной части неба.
— Это происходило раз в месяц с января, когда Венера появилась на вечернем небе. Красивое явление и последний раз в этом году, когда эти два прекрасных светила встречаются на вечернем небе, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Между Луной и Венерой в этот раз будет 2 градуса.
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