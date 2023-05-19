«Выглядит зловеще»: сибиряков напугал яркий неподвижный объект в небе ночью — что это было

Яркий объект в небе ночью встревожил жителей Бердска. Несколько человек написали в редакцию НГС с просьбой объяснить, что это.



— Вчера в небесах наблюдали за вот таким объектом. Не знаю, что это было, но висело долго и неподвижно. На камере выглядит ярко, будто пылает, издалека смотрится, как большая звезда. Я наблюдала минут 15, но холодно было, зашла в дом, потом решила проверить через час, вышла, объекта не было, — объяснила читательница НГС Вероника. — Через камеру выглядит зловеще.