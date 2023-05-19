«Выглядит зловеще»: сибиряков напугал яркий неподвижный объект в небе ночью — что это было

Яркий объект в небе ночью встревожил жителей Бердска. Несколько человек написали в редакцию НГС с просьбой объяснить, что это.
— Вчера в небесах наблюдали за вот таким объектом. Не знаю, что это было, но висело долго и неподвижно. На камере выглядит ярко, будто пылает, издалека смотрится, как большая звезда. Я наблюдала минут 15, но холодно было, зашла в дом, потом решила проверить через час, вышла, объекта не было, — объяснила читательница НГС Вероника. — Через камеру выглядит зловеще.
Она сняла всё на видео.
— Яркий точечный объект в западной части неба на видео не движется. Высота над горизонтом и время (оно определяется по цвету неба после захода Солнца) могут указывать, что это — Венера, — предположил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Он добавил, что Венеру могли в итоге закрыть облака.
— Вчера верховая облачность у горизонта была. Это я видел. Возможно, ее и закрыло, — подчеркнул специалист.
В середине марта в небе над Новосибирском заметили яркую вспышку. Астрономы объяснили, что это могло быть.