«Уже примерила костюм»: космонавтка из Новосибирска Анна Кикина готовится к возвращению на Землю

Возвращение сибирячки Анны Кикиной из космоса запланировано на 9 марта. Она уже передала дела соотечественнику Андрею Федяеву, прибывшему на Международную космическую станцию (МКС) несколько дней назад, сообщает «Роскосмос».
На Землю Кикина будет возвращаться на американском пилотируемом корабле Crew Dragon, который уже завтра расстыкуется с основным модулем МКС. Сибирячка активно готовится к полету.
— Кикина провела тренировку в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, а также примерила костюм профилактики ортостатической неустойчивости OIG, — сообщили в «Роскосмосе».
Костюм предназначен для нормализации артериального давления по возвращении в состояние гравитации из состояния невесомости, пояснили эксперты.
Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября 2022 года и стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. На сегодня она единственная женщина в российском отряде космонавтов.
За время своего нахождения на борту космической станции сибирячка выпустила несколько видеороликов. В одном из последних она рассказала, как устроен туалет на МКС.