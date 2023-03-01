Суицид или убийство? Современные эксперты-почерковеды изучили предсмертную записку Есенина

28 декабря 1925 года в одном из номеров ленинградской гостиницы «Англетер» нашли мертвым поэта Сергея Есенина. Он приехал туда 24 декабря, и никто точно не знает зачем: Есенин не афишировал свою поездку. Последнее стихотворение, которое считается предсмертной запиской, он написал собственной кровью. Однако до сих пор и записка, и обстоятельства трагедии вызывают много споров и сомнений.
Уральские эксперты-почерковеды проанализировали записку с предсмертным стихотворением Сергея Есенина. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что показало современное исследование и почему версия о самоубийстве так часто критикуется.
Предчувствие смерти
За три дня до смерти Есенин виделся только со своими приятелями: супругами Устиновыми и Вольфом Эрлихом. Утром 28 декабря именно Устинова и Эрлих забили тревогу. На настойчивый стук в дверь никто не реагировал, и они вызвали сотрудников отеля, а затем милицию. Когда номер наконец открыли, то обнаружили мертвого поэта, повешенного на трубе отопления.
Известие о гибели Есенина стало достоянием общественности в считаные часы. Все центральные советские газеты опубликовали некрологи и назвали версию смерти поэта — самоубийство. Эта версия осталась основной. «Предчувствие смерти» красной линией проходило в творчестве Есенина в последние годы — так рассуждали современники поэта.
К тому же за пару дней до трагического события поэт лично вручил Эрлиху листок со стихотворением и попросил прочитать позже (по другой версии, Эрлих нашел клочок бумаги с начерканными строками в кармане своего пиджака). Вольф Эрлих вспомнил о нежданном подарке, когда трагическая развязка уже произошла.
Так или иначе, этим строкам, начинающимся со слов «До свиданья, друг мой, до свиданья…», суждено было войти в историю отечественной поэзии как «последнее стихотворение Есенина».
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
По словам Эрлиха, предоставившего следствию листок со стихами, поэт сокрушался об отсутствии в отеле чернил, дескать, поэтому ему пришлось написать стихотворение кровью. Факсимиле через месяц опубликовал журнал «Красная нива» (см.
Самоубийство или убийство?
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
(с) Владимир Маяковский
Все теории в итоге сводятся к двум — официальной и неофициальной. Занимательно, что обе версии базируются на одних и тех же источниках. Это воспоминания современников и свидетелей, анализ последних дней жизни Есенина, протоколы допросов, прижизненного и посмертного фотоархива, судмедэкспертизы и экспертизы почерка.
Официальная версия
Сразу после обнаружения тела был составлен «Акт о самоубийстве». Его оформил участковый надзиратель, которого позднее обвиняли в неопытности и малограмотности. Акт содержал орфографические и лексические ошибки, а также существенные профессиональные просчеты. Например, участковый не описал повреждения на лбу, характеристики веревки и узла.
Второй важный документ — это «Акт судебно-медицинского исследования трупа». Его от руки написал судмедэксперт, выпускник Петербургской военно-медицинской академии
Казалось бы, официальные документы не оставляют простора для фантазий.
Неофициальная версия
Критики версии самоубийства обращают внимание на то, что физически исполнить его было очень непросто с учетом антропометрических данных поэта и расположения мебели (по закону мы не можем описывать конкретный способ суицида. — Прим. ред.). В 1925 году следственного эксперимента не проводили. Но современные исследователи, которые пытались повторить акробатический манёвр Есенина, не смогли этого сделать.
Исследователи также акцентируют внимание на том, что на теле Есенина нашли более 10 ран, самая большая из которых на лбу — длиной 6 сантиметров и шириной 2 сантиметра, по официальной версии — якобы от трубы. Но противники этой версии считают, что поэта били рукояткой нагана. На посмертном фото видно углубление под правым глазом, след от удара на виске, порезы на руках, еще у Есенина был разорван рот. На шее имеются следы удушения, не похожие на следы от найденной веревки, а соответствующие более узкой тесьме — удавке. Все вещественные доказательства потом пропали: веревка, ботинки, пиджак, пистолет Есенина.
1924 и 1925 годы для Есенина были очень сложными, против него суммарно было возбуждено 13 уголовных дел, самым серьезным из которых было так называемое дело четырех поэтов, после которого поэт попал в разработку ЧК. Он был известен своими антисоветскими высказываниями. За несколько дней до смерти Есенин сбежал из больницы, где скрывался от суда. Своим друзьям он говорил, что хочет сбежать за границу.
Некоторые исследователи полагают, что поэта хотели изолировать, но вспыльчивый Есенин, к слову, занимавшийся боксом и любивший подраться, оказал сопротивление, и его убили, после чего инсценировали самоубийство.
Что показала экспертиза?
Исследование проводили в Уральском институте судебных экспертиз и криминалистики по своей инициативе.
— Необходимо было выяснить, действительно ли записка со стихотворением принадлежит поэту, кому принадлежит кровь и что можно сказать о его психологическом состоянии в момент написания. В качестве сравнительного материала были предоставлены образцы подлинного почерка поэта, — рассказал E1.RU эксперт-почерковед Александр Третьяков, проводивший исследование.
Вот что удалось узнать по сохранившемуся клочку бумаги:
1. Рукописный текст стихотворения выполнен самим Есениным Сергеем Александровичем.
2. Текст исполнен под влиянием необычных внутренних и внешних факторов, «сбивающих» привычный процесс письма и носящих временный характер. В числе таких факторов наиболее вероятными являются необычное психофизиологическое состояние Есенина (волнение, алкогольное опьянение и др.) и использование им пишущего прибора и красителя, обладающих плохими расписывающими свойствами».
3. Предсмертное письмо Есенина характеризуется резко выраженным центростремительным направлением строк, что указывает на депрессивность и подавленность состояния, в котором он находился в момент писания.
4. Запись действительно выполнена кровью. Это подтвердило исследование, проведенное микроспектральным методом.
Таким образом, почерковедческая экспертиза скорее подтвердила официальную версию и выводы судмедэкспертизы, проведенной еще в 1926 году. Почерк «рассказал» и о необычном психофизиологическом состоянии поэта, и о подавленном, депрессивном состоянии. Почерковеды также подтвердили, что рукопись сделана самим поэтом, а не подражателями.
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