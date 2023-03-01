Суицид или убийство? Современные эксперты-почерковеды изучили предсмертную записку Есенина

Известие о гибели Есенина стало достоянием общественности в считаные часы. Все центральные советские газеты опубликовали некрологи и назвали версию смерти поэта — самоубийство. Эта версия осталась основной. «Предчувствие смерти» красной линией проходило в творчестве Есенина в последние годы — так рассуждали современники поэта.



К тому же за пару дней до трагического события поэт лично вручил Эрлиху листок со стихотворением и попросил прочитать позже (по другой версии, Эрлих нашел клочок бумаги с начерканными строками в кармане своего пиджака). Вольф Эрлих вспомнил о нежданном подарке, когда трагическая развязка уже произошла.