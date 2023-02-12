История Александра Богданова — ученого, который умер, изобретая бессмертие

Философ и революционер

Богданов — это псевдоним ученого, его настоящая фамилия же — Малиновский. Он родился в городе Соколка Гродненской губернии — тогда это была территория Российской империи. Сейчас же город называется Сокулка и входит в состав Польши. Александр окончил классическую гимназию с золотой медалью, но воспоминания об учебе у него были далеко не золотые.

— Злостно-тупое начальство на опыте научило меня бояться и ненавидеть властвующих и отрицать авторитеты, — писал он в своих воспоминаниях.