freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 2/10
usd 72.79
eur 78.05
Тема дняНеобычный интерьер в Доме с часами
Все новости
Все новости
Истории

История Александра Богданова — ученого, который умер, изобретая бессмертие

Он спорил с Лениным и писал о жизни на Марсе, благодаря ему открылся первый в мире Институт переливания крови

1 474

Сейчас Институт переливания крови превратился в научно-исследовательский медицинский центр гематологии

Поделиться

Жизнь российского ученого Александра Богданова практически полностью состояла из противоречий: он был революционером, политзаключенным, теоретиком Пролеткульта, членом ЦК партии большевиков, а затем — их идейным противником. А еще Богданов был врачом-психиатром, писателем-фантастом, философом, экономистом, организатором первого в мире Института переливания крови и основоположником современного менеджмента. Но сейчас люди узнают о нём, когда наталкиваются на подборки типа «Ученые, которых погубили собственные изобретения». И это действительно так — Богданова погубило переливание крови. Как же это произошло? Расскажем вам удивительную историю человека, который умер, пытаясь изобрести бессмертие.

Философ и революционер

Богданов — это псевдоним ученого, его настоящая фамилия же — Малиновский. Он родился в городе Соколка Гродненской губернии — тогда это была территория Российской империи. Сейчас же город называется Сокулка и входит в состав Польши. Александр окончил классическую гимназию с золотой медалью, но воспоминания об учебе у него были далеко не золотые.

— Злостно-тупое начальство на опыте научило меня бояться и ненавидеть властвующих и отрицать авторитеты, — писал он в своих воспоминаниях.

Богданов поступил на физико-математическое отделение Московского университета, но надолго там не задержался — успешно совмещая учебу с собраниями народовольческого «Союзного совета землячеств», он добился того, что его арестовали и выслали в Тулу. В ссылке Богданов самостоятельно перевел «Капитал» Маркса, вел занятия в рабочих кружках, а затем по материалам этих уроков написал «Краткий курс экономической науки», который очень высоко оценил тогда еще рядовой партийный публицист Владимир Ульянов.

Впрочем, после возвращения из ссылки Богданов решил продолжить учиться и поступил на медицинский факультет Харьковского университета. В год выпуска Александр написал свою первую философскую книгу «Основные элементы исторического взгляда на природу» и был во второй раз арестован. После этого и началась его жизнь профессионального революционера. В Вологде Богданов редактировал марксистский журнал «Правда», затем примкнул к большевикам, а во время революции 1905 года возглавлял техническую группу, которая обеспечивала восставших оружием. После разгрома революции Богданова снова арестовали, и в 1907 году он эмигрировал в Швейцарию.

Споры с Лениным

Именно в эмиграции Богданов начал идейную перепалку с Владимиром Лениным — их споры не затихали до самого октября 1917 года, а отголоски звучали и после, когда возражать новой власти могли только смелые или очень наивные люди. Еще в подполье будущий ученый возглавил группу «отзовиков», которые выступали против присутствия большевиков и требовали отзыва из Думы депутатов-социалистов. Вместе с Анатолием Луначарским и Максимом Горьким Богданов хотел создать особую «пролетарскую религию» — неудивительно, что это не понравилось Ленину, который обозвал их «богоискателями» и «богостроителями».

Ленин и Богданов играют в шахматы на острове Капри. Вождь пролетариата проиграл, и, по слухам, это стало еще одной из причин разрыва

Ленин и Богданов играют в шахматы на острове Капри. Вождь пролетариата проиграл, и, по слухам, это стало еще одной из причин разрыва

Поделиться

Ученый начал строить единую картину мира, в гармоничной схеме которого не было места насилию и классовой борьбе. Богданов считал, что революция случится, когда для этого создадут нужные условия — в первую очередь должен появиться «новый человек», сознание которого будет проникнуто духом коллективизма. Ленин считал это чистой утопией и предлагал прямо противоположное: ввязаться в революцию, а потом посмотреть, что из этого получится. После этого пути Богданова и большевиков окончательно разошлись — в 1911 году его вывели из ЦК и исключили из партии. Александр отошел от политики и занялся наукой.

Социализм на Марсе

Правда, творческая энергия Александра Богданова нашла неожиданный выход задолго до его научных открытий. В 1908 году он опубликовал роман «Красная звезда» — одну из первых в России марксистских литературных утопий, а в 1913 году вышло его продолжение — «Инженер Мэнни». Сюжет достаточно неожиданный — марсиане захотели поделиться передовым опытом с землянами и с этой целью заслали на нашу планету агентов. Марсиане прибыли в Россию к началу революции 1905 года и нашли социалиста Леонида, который почти изжил в себе «индивидуалиста и собственника». Ему предстояло своими глазами увидеть достижения марсиан, а затем рассказать всё товарищам по борьбе после возвращения домой.

Марсианский социализм выглядит как выставка технического прогресса — цифровые машины, обслуживающие производство, межпланетный корабль с атомным двигателем, промышленное применение радиоактивных элементов, искусственный белок, телевидение, кинематограф, пишущие машинки, которые могут работать под диктовку, синтетические волокна и еще много всего. На Марсе царит свободная любовь — там нет института брака, а женщины во всём равны с мужчинами. Правда, платой за марсианский социализм, в котором нет места рынку и конкуренции, стали всеобщая уравниловка, нивелировка личности и казарменный порядок. На Марсе ушли в прошлое войны и политика, а все конфликты находятся в сфере борьбы с природой — на перенаселенной планете со стремительно тающими ресурсами легкой жизни ждать не приходится. Правда, стрессы в отсутствие войн и политических дрязг не исчезли, а, наоборот, цветут пышным цветом. На Марсе имеются даже специальные клиники для желающих расстаться с жизнью. Именно поэтому марсиане всерьез задумываются о переселении на более пригодную для жизни планету, а таких по соседству всего две — Земля и Венера.

Финал произведения драматичен — во время обсуждения вариантов колонизации Земли один из новых знакомых Леонида предлагает уничтожить всех обитателей планеты до единого, чтобы не мучились. В порыве гнева Леонид ударил марсианского товарища с такой силой, что убил его. После этого землянина отправили обратно на родную планету, где он оказался в психбольнице после своих горячих рассказов о пережитом.

Кровавое бессмертие

Интересно, что в «Красной звезде» Богданов как будто описал свой жизненный финал. В книге среди прочих марсианских диковин рассказывается о ритуале всеобщего обмена кровью, с помощью которого марсиане омолаживали организм для долголетия (или, как они сами называли этот процесс — «товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и физиологическом существовании»). А в «Инженере Мэнни» один из героев — и вовсе вампир, который искушал одного из марсиан вечной жизнью.

Богданов долгие годы интересовался «кровавыми» традициями и фольклором разных народов — от языческих ритуалов купания в крови и легенд о вампирах до христианского обряда евхаристии (приобщения к крови Христа). В эмиграции ученый слушал лекции знаменитого немецкого мистика Рудольфа Штейнера. В одной из них («Основы оккультной медицины») Штейнер говорил о крови как о носители всей информации о человеческой личности, и эта идея произвела неизгладимое впечатление на Богданова. А в последние годы жизни Богданов и вовсе был очарован идеями русского религиозного философа Николая Федорова, который предложил воскресить всех умерших, чтобы достигнуть вечной жизни.

Богданов долгие годы интересовался различными «кровавыми» традициями народов мира

Богданов долгие годы интересовался различными «кровавыми» традициями народов мира

Поделиться

В то время многие ученые считали носителем наследственной информации именно кровь, а не гены (тем более сам термин «ген» появился лишь в 1909 году). А для Богданова, который был врачом по профессии, но философом по призванию, взаимные переливания крови представляли собой не только медицинскую практику, но и некое глобальное единение человечества — оно в таком случае становилось одной семьей во всех смыслах. В итоге власти разрешили ученому создать в Москве первый в мире Институт переливания крови (сейчас — НМИЦ гематологии Минздрава РФ). Совпало и то, что в 1920-х годах некоторые члены партийной верхушки задумались о вечном и были готовы поддержать ученых, обещавших различные варианты омолаживания и даже бессмертия.

Первые опыты по взаимному переливанию крови вызвали интерес и поддержку в Кремле. Но 7 апреля 1928 года очередной эксперимент, проведенный директором института на себе (одиннадцатый по счету), закончился трагически. Богданов решил обменяться кровью со студентом, больным малярией и туберкулезом, и не мог знать, что у них разный резус-фактор (последний открыли в США лишь 12 лет спустя). Во время переливания наступило отторжение, а затем и смерть — что было вполне ожидаемо, поскольку летальное действие резус-несовместимости возрастает после увеличения массивности и частоты переливаний крови. Впрочем, есть версия, что Богданова после переливания погубила малярия, а в заключении врачей и вовсе было сказано, что ученый умер от «уремического отравления» (синдром острой или хронической аутоинтоксикации).

Тело ученого, согласно традиции того времени, кремировали, а мозг передали для исследования в Институт мозга. По иронии судьбы он размещался в том же здании, что и Институт переливания крови (особняк купца Игумнова), а открылся на основе лаборатории по изучению мозга Ленина. Таким образом два идейных противника объединились уже после смерти.

По теме

БессмертиеВрачПереливание кровиАлександр Богданов
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter