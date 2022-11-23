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Ученый из Новосибирска стал замминистра науки России

Дмитрий Пышный будет курировать работу департамента аттестации

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Дмитрий Пышный — академик РАН

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Директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрия Пышного назначили заместителем министра науки и высшего образования России. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале министерства.

— Дмитрий Владимирович будет курировать работу Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и Контрольно-ревизионного департамента, — говорится в сообщении.

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Исполняющим обязанности директора института назначили замдиректора по научной работе Владимира Коваля, сообщается на портале Сибирского отделения РАН.

— По информации, предоставленной ученым секретарем Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, врио директора ИХБФМ СО РАН назначен кандидат химических наук Владимир Васильевич Коваль, — говорится в сообщении.

Летом мы писали о назначении директором театра им. Гоголя в Москве гендиректора Новосибирской филармонии Александра Бочарникова.

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