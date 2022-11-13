«Стать миллиардерами? Почему бы и нет». Школьники создали робота, который научит детей программированию

Александру Лященко 17 лет. Его коллега Андрей Кирпаль младше, ему 15. Оба учатся в специализированном учебно-научном центре ЮФО — в обычной школе было скучно. Скучали подростки и на летних каникулах, поэтому смастерили прототип робота, который поможет обучать детей программированию. Теперь школьники из Ростова ищут инвестиции.



— Мы знали уже недостатки существующих инструментов обучения, и у нас была идея создать свою программу, — говорит Андрей. — Потому что проблема самого популярного конструктора LEGO — это цена порядка 500 евро. Мы предлагаем робота, который будет стоить приблизительно 90 долларов. А по функционалу он не будет сильно уступать. Родитель может купить такого робота ребенку и не жалеть, что он потратил много денег.