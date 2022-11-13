«Стать миллиардерами? Почему бы и нет». Школьники создали робота, который научит детей программированию

Александру Лященко 17 лет. Его коллега Андрей Кирпаль младше, ему 15. Оба учатся в специализированном учебно-научном центре ЮФО — в обычной школе было скучно. Скучали подростки и на летних каникулах, поэтому смастерили прототип робота, который поможет обучать детей программированию. Теперь школьники из Ростова ищут инвестиции.
— Мы знали уже недостатки существующих инструментов обучения, и у нас была идея создать свою программу, — говорит Андрей. — Потому что проблема самого популярного конструктора LEGO — это цена порядка 500 евро. Мы предлагаем робота, который будет стоить приблизительно 90 долларов. А по функционалу он не будет сильно уступать. Родитель может купить такого робота ребенку и не жалеть, что он потратил много денег.
Робот работает так: ребенок составляет код, прописывает задачи и загружает программу в робота. Функционал простой, но для первых шагов в программировании подходит: робот крутится, двигается и «подмигивает» встроенным светодиодом с разной частотой и цветами. По мнению изобретателей, благодаря наглядности детям будет проще понять принципы работы алгоритмов.
— Изначально ребенок учится на примитивном языке, который состоит из визуальных блоков-команд, — объясняет Андрей. — Потом уже переходит на более продвинутый и востребованный язык С++.
И Саша, и Андрей увлекаются IT около четырех лет, а робототехникой — еще больше. Первого робота Саша собрал в 10 лет. Мальчик тренировался на простеньких образовательных моделях как раз таки от LEGO.
— Это была такая примитивная тележка. Она могла просто ездить вперед-назад, поворачиваться. Первая, которую я сам программировал, была с датчиком расстояния: она доезжала до стены, разворачивалась и ехала дальше.
У школьников пока два прототипа. Первый — без корпуса. Чтобы сделать робота привлекательным внешне и найти инвесторов, конструкцию чуть модифицировали и «одели» в простенький корпус. Такого Саша и Андрей показали на ростовском акселераторе «Сбера», где искали первое финансирование.
— В массовое производство планируем, но пока что хотим запустить ручные продажи — посмотреть, может, что-то не так. Небольшим тиражом, максимум десятки штук, — делится Саша.
Все детали школьники — на самом деле, пока родители — закупают в Китае. Дешевле. Компоненты стараются использовать массовые, которые легко найти. Например, используемая в роботе плата Arduino — очень популярная платформа. У прототипа есть ультразвуковой датчик, закрепленный на сервоприводе.
Но вместо аккумулятора робот пока питается от подключенного смартфона. По словам изобретателей, так прототип получилось удешевить вдвое.
Технической частью и алгоритмами занимается Александр, а младший Андрей отвечает за «пользовательскую часть» — разрабатывает курс для обучения. На вопрос, сможет ли изобретение полностью заменить ушедший из страны LEGO, отвечают честно.
— Чтобы заменить LEGO, нужно выпускать расширения с какими-то более дорогими датчиками — например, с микрофоном. Сейчас мы создаем, в первую очередь, дешевого робота, — говорит Андрей.
Оба мальчика мечтают поступить в Москву или Питер. Но глобальная мечта — расширить производство роботов, научить их более сложным языками программирования. И начать зарабатывать на своем изобретении.
— Кто служит для вас примером в сфере IT?
— Наверное, Марк Цукерберг, он был самым молодым миллиардером, по версии Forbes, — задумчиво отвечает Андрей.
— Или Павел Дуров, — добавляет Саша.
— А вы бы хотели стать миллиардерами?
— Почему бы и нет.
— Ваш робот сможет принести миллиард?
— Если расширяться, то да, — рассуждает Саша. — Например, можно выйти на Китай, потому что миллиард рублей сделать только на России тяжело.