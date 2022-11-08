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Тень Земли закроет Луну: где смотреть сегодня за затмением в Новосибирске

Редкое астрономическое явление можно будет увидеть в онлайн-трансляции

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В Новосибирске затменная луна взойдет в 17:30

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Полное лунное затмение сегодня, 8 ноября, смогут увидеть новосибирцы. Те, кто не захочет выходить на улицу, смогут увидеть его в онлайн-трансляции с восточной башни обсерватории Большого новосибирского планетария на YouTube-канале.

В Новосибирске затменная луна взойдет в 17:30.

— Чуть более часа мы сможем наблюдать Луну, закрытой тенью Земли, и к 18:45 лунный диск начнет открываться. К 19:50 Луна полностью выйдет из тени Земли, — объяснил НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин. Но это лунное затмение будет иметь один приятный сюрприз: в 18:56 лунный диск перекроет собой планету Уран. Таким образом, мы станем свидетелями покрытия Урана Луной!

25 октября в небе над Новосибирском вспыхнул «красный месяц» — это произошло во время солнечного затмения. Посмотрите на снимки этого явления от фотографа НГС Александра Ощепкова.

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