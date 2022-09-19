«Никто не верит, что у нас тут большая наука». Репортаж из обсерватории в бурятской степи. Таких в мире — единицы

— Когда я тут нахожусь, дождь идет только ночью. Бывает, спишь, слышишь, что барабанит. А наутро уже нет его, — говорит Михаил Тащилин, научный сотрудник ИСЗФ. В обсерватории он несет недельную вахту — как и все сотрудники института.

Одновременно с научным сотрудником сюда заезжает дежурный инженер. Остальной персонал — два сторожа и пять наблюдателей, которые следят за сохранностью обсерватории, — из местных. Они сменяют друг друга каждый день.



Михаил Тащилин изучает аэрозоли — взвеси в атмосфере, из которых образуются облака.

