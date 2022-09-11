Нептун в оппозиции — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?
По словам специалиста, сейчас наступает лучшее время для астрофотографий
В ночь с 15 на 16 сентября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Нептуна в оппозиции.
Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в это время сложатся наилучшие условия для наблюдения за газовым гигантом. Специалист отметил, что Нептун — самая дальняя планета Солнечной системы.
— Хоть и яркость планеты и будет наивысшей за все время наблюдения в течение года, всё равно этого будет недостаточно, чтобы наблюдать Нептун невооруженным глазом. Необходимо воспользоваться телескопом, причем даже самым простым, — пояснил Кашин.
Специалист отметил, для того чтобы легче обнаружить планету, лучше всего воспользоваться электронной картой звездного неба. Также удачу могут попытать и любители астрофотографии. При достаточном усердии можно получить неплохие снимки.
Ранее новосибирские студенты-астрономы сделали снимок далеких галактик, на кадр попала сверхновая звезда. Посмотрите, как она выглядит.