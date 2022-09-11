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Нептун в оппозиции — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?

По словам специалиста, сейчас наступает лучшее время для астрофотографий

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Чтобы легче обнаружить планету, лучше всего воспользоваться электронной картой звездного неба

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В ночь с 15 на 16 сентября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Нептуна в оппозиции.

Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в это время сложатся наилучшие условия для наблюдения за газовым гигантом. Специалист отметил, что Нептун — самая дальняя планета Солнечной системы.

— Хоть и яркость планеты и будет наивысшей за все время наблюдения в течение года, всё равно этого будет недостаточно, чтобы наблюдать Нептун невооруженным глазом. Необходимо воспользоваться телескопом, причем даже самым простым, — пояснил Кашин.

Специалист отметил, для того чтобы легче обнаружить планету, лучше всего воспользоваться электронной картой звездного неба. Также удачу могут попытать и любители астрофотографии. При достаточном усердии можно получить неплохие снимки.

Ранее новосибирские студенты-астрономы сделали снимок далеких галактик, на кадр попала сверхновая звезда. Посмотрите, как она выглядит.

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