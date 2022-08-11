«Лучшее время для астрофотографий»: пик Сатурна в оппозиции увидят новосибирцы — когда ждать явление
По словам специалиста, увидеть планету можно невооруженным взглядом
В ночь с 13 на 14 августа в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Сатурна в оппозиции.
Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, в эту ночь кольца планеты будут более яркими.
— Почему это явление так важно для астрономов? Потому что в эту ночь при помощи увеличительных средств можно детально рассмотреть поверхность планеты или кольца Сатурна. Это лучшее время для астрофотографий, — пояснил специалист.
По словам Андрея Никифорова, Сатурн можно увидеть невооруженным взглядом, но лучше всего наблюдать за планетой вдали от города, чтобы огни мегаполиса не мешали.
Недавно стало известно, когда над Новосибирском пройдет пик звездопада Персеиды.