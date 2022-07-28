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Над Новосибирском пройдет пик звездопада Персеиды — когда его ждать

За час может пролететь до 60 метеоров

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За звездопадом лучше наблюдать за городом

За звездопадом лучше наблюдать за городом

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В ночь с 12 на 13 августа в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик звездопада Персеиды. В час может пролететь до 60 «падающих звезд».

— Начавшись еще 17 июля, он наберет силу и в ночь с 12 на 13 августа достигнет своего максимума. Созвездие Персея после часа ночи уже поднимется над горизонтом в Северо-Восточном направлении. В течение всей ночи условия для наблюдения будут только улучшаться, так как созвездие будет подниматься в небо всё выше, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

В эту ночь Луна будет близка к полной фазе. Однако спутник не поднимется высоко и будет не очень ярким, поэтому свет от него не помешает наблюдению за метеорами.

Весной новосибирские студенты-астрономы сделали снимок далеких галактик, на кадр попала сверхновая звезда. Посмотрите, как она выглядит.

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Персеидыастрономиязвездопад
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