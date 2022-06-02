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Пилотные зоны 5G появились в Академгородке

5G запустили МТС и МегаФон

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5G появился в Академгородке

5G появился в Академгородке

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Пилотные зоны 5G появились в Новосибирске в Академгородке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

— МегаФон и МТС пилотные зоны запустили на базе Академгородка, — цитируют ТАСС.

В январе этого года в пресс-службе МегаФона сообщили, что компания запустила модернизированную сеть для внедрения 5G в популярных общественных местах Новосибирска.

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Обновление сети уже позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с — в 2 раза быстрее, чем ранее.

Другой оператор — МТС — планировал в четвертом квартале 2021 года запустить свои две пилотные зоны связи пятого поколения (5G) — на территории Научно-технологического парка новосибирского Академгородка (Академпарк) и в наукограде Кольцово. В декабре министр цифрового развития региона Сергей Цукарь сообщил, что операторы решили отложить запуск пилотных зон 5G в Новосибирской области на начало 2022 года.

В Москве уже приступили к тестированию 5G, у каждого оператора также своя пилотная зона. Сейчас отрабатываются сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучаются возможности новой сети и ее потенциальный функционал: планируется показать практическое применение 5G-технологий в сферах умного транспорта, тактильного интернета и других. Подробности о преимуществах 5G сообщал сайт Москвы.

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