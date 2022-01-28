«Мегафон» запустил сеть для внедрения 5G в Новосибирске — скорость мобильного интернета уже выросла до 400 Мбит/с

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600МГц. Обновление сети уже позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с — в 2 раза быстрее чем ранее.



Другой оператор — МТС — планировал в четвертом квартале 2021 года запустить свои две пилотные зоны связи пятого поколения (5G) — на территории Научно-технологического парка новосибирского Академгородка (Академпарк) и в наукограде Кольцово. В декабре министр цифрового развития региона Сергей Цукарь сообщил, что операторы решили отложить запуск пилотных зон 5G в Новосибирской области на начало 2022 года.



В Москве уже приступили к тестированию 5G, у каждого оператора также своя пилотная зона. Сейчас отрабатываются сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучаются возможности новой сети и ее потенциальный функционал: планируется показать практические применение 5G-технологий в сферах умного транспорта, тактильного интернета и других. Подробности о преимуществах 5G сообщал сайт Москвы.