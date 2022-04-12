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Новосибирский исследовательский центр начнет разработку вакцин для животных

В центре рассчитывают создать технологию импортозамещения

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В центре рассчитывают, что со временем производство достигнет промышленных масштабов

В центре рассчитывают, что со временем производство достигнет промышленных масштабов

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Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) начнет экспериментальное производство ветеринарных фармацевтических средств и вакцин.

В ФИЦ ФТМ отметили, что при экспериментальном производстве будут использовать уже имеющееся оборудование. Исследовательский центр будет производить вакцины от инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла, вирусов гриппа кур и других.

— Мы просчитывали сложившуюся ситуацию и понимали, что у нас есть большой задел на разработку и экспериментальное производство, в т.ч. ветеринарных препаратов по качеству, не уступающих продукции зарубежных производителей. Такая цель сейчас поставлена. Создание производства позволит не только проводить научные исследования, но и создать технологию для импортозамещения, — привел слова заместителя директора ФИЦ ФТМ Илья Деулин его пресс-секретарь Андрей Березкин.

В центре рассчитывают, что со временем экспериментальную технологию производства можно будет увеличить до промышленных масштабов.

Уже в марте владельцы новосибирских приютов заметили, что в городе наблюдается подорожание корма, а некоторые ветеринарные препараты пропали из магазинов. Они рассказали, как справляются с проблемой.

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ветеринарияимпортозамещениеФИЦ ФТМ
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