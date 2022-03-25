Что происходит с товарами для домашних животных в Новосибирске? Разбираемся с приютами и магазинами

Владельцы новосибирских приютов заметили, что в городе наблюдается подорожание корма, а некоторые ветеринарные препараты пропали из магазинов. НГС поговорил с директорами приютов и торговой сетью, чтобы выяснить, какие изменения уже произошли и могут ли исчезнуть с рынка импортные товары, необходимые животным.

Татьяна Палкина, руководитель «Первого городского приюта»

— Пока я закупаю корм Cat Chow в одном месте, цена осталась прежней. Мы ожидали, что будет наценка, но купили по прежней цене. Я покупаю у магазина, который закупается у оптовиков и отпускает мне по оптовой цене как приюту. Мы больше ничего не покупаем, кроме корма, всё остальное нам привозят. По-видимому, цены выросли, потому что стало намного меньше пожертвований. Влажного корма и наполнителей привозят меньше. Еще один момент, который волнует, — перебои с поставками препаратов. Вакцины то есть, то нет. Они нужны для борьбы с кошачьими инфекциями. При поступлении в приют их нужно прививать, поэтому нужен запас лекарств.