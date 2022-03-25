Что происходит с товарами для домашних животных в Новосибирске? Разбираемся с приютами и магазинами

Владельцы новосибирских приютов заметили, что в городе наблюдается подорожание корма, а некоторые ветеринарные препараты пропали из магазинов. НГС поговорил с директорами приютов и торговой сетью, чтобы выяснить, какие изменения уже произошли и могут ли исчезнуть с рынка импортные товары, необходимые животным.
Татьяна Палкина, руководитель «Первого городского приюта»
— Пока я закупаю корм Cat Chow в одном месте, цена осталась прежней. Мы ожидали, что будет наценка, но купили по прежней цене. Я покупаю у магазина, который закупается у оптовиков и отпускает мне по оптовой цене как приюту. Мы больше ничего не покупаем, кроме корма, всё остальное нам привозят. По-видимому, цены выросли, потому что стало намного меньше пожертвований. Влажного корма и наполнителей привозят меньше. Еще один момент, который волнует, — перебои с поставками препаратов. Вакцины то есть, то нет. Они нужны для борьбы с кошачьими инфекциями. При поступлении в приют их нужно прививать, поэтому нужен запас лекарств.
Татьяна Зеленская, руководитель приюта «Кошачье царство»
— На то, чем мы кормим основную массу кошек — сухой корм Purina One, — изменения цен не произошло, его можно спокойно купить в «Ашане» и «Ленте» по прежней цене. Еще мы покупаем сухой ветеринарный корм Royal Canin для больных котиков, он подорожал на 10%. Знакомые, которые покупают другие корма, тоже заметили повышение в пределах 10%. Что касается лекарств, то подорожание тоже не такое значительное, на 10–15%. Очень сильно подорожал корм для собак, крупы. Не только в розницу, но и оптом.
Пожертвований стало ровно вполовину меньше. Поэтому уже очень страшно. У меня есть аккаунты во всех соцсетях, охваты упали. Многие не могут прийти в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), а оттуда приходило около 80% помощи. И повлияло то, что много людей деньги потратили, чтобы сделать запас. А кто не потратил, те деньги придерживают для себя.
Что говорят продавцы
НГС обратился за комментарием в пресс-службу сети зоомагазинов «Красный кролик», которая работает в Новосибирске, чтобы узнать, как изменились цены на ассортимент товаров и их цену.
В сети пояснили, что наблюдается увеличение стоимости товаров первой необходимости, которые производят за границей.
— Цены повышались в течение последних двух недель, но в нашей компании это повышение было планомерным, и поэтому не сильно било по кошелькам наших покупателей. В среднем корма поднялись на 30%, наполнители — 25%, лекарства — 30%. Подорожали в основном товары импортных производителей, а также товары местного производства, для которых закупали сырье за рубежом. Выделить одну марку тяжело, так как все иностранные производители поднимали цены, исходя из своей ценовой категории, — сообщает пресс-служба фирмы.
СЮЖЕТ
При этом, говорят в «Красном кролике», у поставщиков и в магазинах уменьшилось количество товаров. Это объясняют искусственным дефицитом, который создали покупатели, закупаясь впрок. Предполагается, что в будущем ситуация нормализуется, потому что поставщики регулярно пополняют запасы. При этом компании-производители кормов пока не заявляли о том, что прекратят поставки в Россию.
— Мы готовимся к разным исходам ситуации, и поэтому наша компания уже давно начала работать и поддерживать отечественных производителей. Российским аналогом кормов для кошек и собак является бренд Delicana. Это один из основных брендов кормовой группы, так как их корма отличаются хорошим качеством и широкой вкусовой линейкой, в которую входят сухие и влажные корма, а также консервы. Перебоев с поставкой этих кормов точно не будет. Из категории наполнители можно выделить 3 компании отечественных производителей: Cat SAFE, «Сибирская кошка» и «Кот в лотке». Также один из новых брендов уходовых средств для питомцев — WONDER LAB, — сообщили в «Красном кролике».
Ранее наши коллеги поговорили с ветеринарами. Они рассказали, что рост цен больше всего ударит по тем, кто содержит несколько животных. Также может увеличиться число бездомных кошек и собак.