Жители НСО могут наблюдать необычную Венеру в виде серпа

В утренние часы новосибирцы могут наблюдать необычную Венеру — она сейчас в форме серпа. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил в разговоре с НГС, с чем это связано.
— Всё ярче в утреннем мартовском небе становится планета Венера. Венера будет видна не полностью, а как маленькая Луна, потому что освещена Солнцем с одной стороны. В оптические приборы это видно. Но в истории были случаи, когда особо зоркие люди могли видеть серп невооруженным взглядом. Обычные люди не различают фаз Венеры и просто видят яркую точку на небе, — сказал специалист.
По словам сотрудника планетария, условия для наблюдения Венеры постепенно улучшаются и станут самыми благоприятными к 20 марта. Тогда Солнце и Венеру в небе будут разделять 47 градусов. Это позволит дольше любоваться планетой.
Эксперт добавил, что сейчас наилучшее время для наблюдения за Венерой. Летом, при более длинном световом дне, наблюдать планету будет проблематичнее.
Венера является внутренней планетой, то есть располагается ближе к Солнцу, чем Земля. Это значит, что земной наблюдатель может видеть ее в своем небе в разные периоды то с западной стороны от Солнца, то с восточной. Этим и объясняется смена утренней и вечерней видимости этой планеты. В качестве «утренней звезды» Венера будет видна нам до конца сентября, предваряя собой восход нашего светила и ярко украшая предрассветное небо, пояснил Олег Кашин.
В конце февраля в небе над Новосибирском заметили светящийся объект. Белая точка не двигалась с места. Олег Кашин объяснил НГС, что это было.