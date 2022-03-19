Жители НСО могут наблюдать необычную Венеру в виде серпа

В утренние часы новосибирцы могут наблюдать необычную Венеру — она сейчас в форме серпа. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил в разговоре с НГС, с чем это связано.

— Всё ярче в утреннем мартовском небе становится планета Венера. Венера будет видна не полностью, а как маленькая Луна, потому что освещена Солнцем с одной стороны. В оптические приборы это видно. Но в истории были случаи, когда особо зоркие люди могли видеть серп невооруженным взглядом. Обычные люди не различают фаз Венеры и просто видят яркую точку на небе, — сказал специалист.