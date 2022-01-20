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К Новосибирскому государственному университету просят присоединить три института

Решение понадобится для проекта суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

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Руководство вуза, СО РАН и региона обратились к министру образования РФ

Руководство вуза, СО РАН и региона обратились к министру образования РФ

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Руководство Новосибирской области, СО РАН и НГУ обратились к министру образования и науки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН и присоединить их к новосибирскому госуниверситету.

Письмо оказалось в распоряжении РБК Новосибирск. По данным документа, «с целью достижения мирового лидерства предлагается рассмотреть» реорганизацию ИСИ СО РАН, ФИЦ ИВТ, ИВМиМГ CO PAH. Также планируется передать НГУ комплекс зданий и сооружений по адресу пр. Лаврентьева, 6.

Как уточнили НГС в пресс-службе НГУ, эта процедура нужна также для создания суперкомпьютерного центра СКЦ «Лаврентьев».

— Центр коллективного пользования СКЦ «Лаврентьев» является одним из якорных проектов проекта «Академгородок 2.0», поэтому руководство Новосибирской области, Сибирского отделения РАН и НГУ обратились с предложением консолидации усилий по его развитию, в том числе инфраструктурных, — сообщили в пресс-службе. — Любое присоединение указанных организаций возможно только в случае согласия их коллективов, прохождения определенной процедуры, включающей положительное решение Ученого совета института. Соответственно, пока не пройден этот обязательный этап, некорректно обсуждать возможные сроки и предстоящие действия.

В вузе подчеркнули, что вне зависимости от этого в НГУ будет создаваться обособленное подразделение для развития и продвижения СКЦ «Лаврентьев» и решения прикладных задач в области высокопроизводительных параллельных вычислений и искусственного интеллекта.

Масштабный суперкомпьютерный центр СКЦ «Лаврентьев» в новосибирском Академгородке планируется создать к 2025 году. Предполагается, что его пользователями станут НГУ, институты СО РАН и строящийся СКИФ.

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