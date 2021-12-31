«Вылетают яркие огненные шары»: в небе над Новосибирском можно увидеть звездопад Квадрантиды

Над Новосибирском начался звездопад Квадрантиды. Его максимум придется на новогодние праздники, в ночь с 3 на 4 января.
— 28 декабря начал свою активность метеорный поток Квадрантиды. Это название взято от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного квадранта, хотя радиант расположен в созвездии Волопаса, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Созвездие Волопаса не получится увидеть на небе, но, чтобы наблюдать за падающими звездами, можно ориентироваться на созвездия Геркулеса и Дракона. Максимальное число метеоров, которые вылетают во время звездопада, — 120 в час.
— Поток в основном составляют слабые метеоры со средней скоростью, но часто вылетают и яркие огненные шары. Наблюдать Квадрантиды можно до
Астроном рекомендует наблюдать за звездопадом вне города, где небо не засвечено. Бинокли и телескопы для этого не нужны.
В первой половине декабря в небе над Новосибирском можно было наблюдать метеорный поток Геминиды. Он образовался от небесного объекта Фаэтон.