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«Вылетают яркие огненные шары»: в небе над Новосибирском можно увидеть звездопад Квадрантиды

Рассказываем, что о нем известно

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Наблюдать за звездопадом рекомендуют там, где нет городской засветки неба

Наблюдать за звездопадом рекомендуют там, где нет городской засветки неба

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Над Новосибирском начался звездопад Квадрантиды. Его максимум придется на новогодние праздники, в ночь с 3 на 4 января.


— 28 декабря начал свою активность метеорный поток Квадрантиды. Это название взято от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного квадранта, хотя радиант расположен в созвездии Волопаса, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Созвездие Волопаса не получится увидеть на небе, но, чтобы наблюдать за падающими звездами, можно ориентироваться на созвездия Геркулеса и Дракона. Максимальное число метеоров, которые вылетают во время звездопада, — 120 в час.

— Поток в основном составляют слабые метеоры со средней скоростью, но часто вылетают и яркие огненные шары. Наблюдать Квадрантиды можно до 12 января, — объяснила Виктория Дамм.

Астроном рекомендует наблюдать за звездопадом вне города, где небо не засвечено. Бинокли и телескопы для этого не нужны.

В первой половине декабря в небе над Новосибирском можно было наблюдать метеорный поток Геминиды. Он образовался от небесного объекта Фаэтон.

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