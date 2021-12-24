В Новосибирске скончался академик Юлий Худяков — у него был коронавирус

Редакция НГС приносит соболезнования близким Юлия Худякова.



Неделю назад в Новосибирске скончался известный математик Юрий Григорьевич Решетняк — доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. Ему было 92 года.

