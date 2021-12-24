В Новосибирске скончался академик Юлий Худяков — у него был коронавирус

Сегодня, 24 декабря, в Новосибирске на 75-м году жизни скончался выдающийся археолог и историк Юлий Худяков. У него был коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН.
— Он являлся не просто старейшим сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, но, по сути, первым в его стенах специалистом-оружиеведом, исследователем кочевых народов Евразии. Одной из важнейших заслуг Юлия Сергеевича Худякова следует считать формирование уникальной базы данных по вооружению азиатских кочевников. Во многом благодаря работам Юлия Сергеевича предметы вооружения стали надежными маркерами для определения хронологии и этнокультурной принадлежности погребальных, поминальных и поселенческих объектов, — сообщили в институте.
Юлий Сергеевич Худяков — археолог, историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета, почетный академик Национальной академии наук Кыргызстана.
Большую роль в своей научной деятельности он отводил кыргызскому этносу. Его считают основателем целой научной школы кыргызоведения.
Ученый написал более 36 монографий и 1400 статей, в том числе в рецензируемых журналах, опубликованных в Азербайджане, Германии, Венгрии, Польше, США, Китае, Монголии, Южной Корее, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Турции.
— У него интересная биография, мать его, американка, приехала в Советский Союз по личному приглашению Луначарского. Он очень известен тем, что отстоял научную концепцию о том, что кыргызы пришли с Енисея. В Кыргызстане его сделали академиком наук, дали орден «Манас» III степени — там за всю историю современного Кыргызстана таких награждений не больше тысячи. Он как герой там, такая яркая личность в археологии. Он вырастил очень много кандидатов, докторов наук, — рассказал НГС один из его учеников Максим Федин.
Редакция НГС приносит соболезнования близким Юлия Худякова.
Неделю назад в Новосибирске скончался известный математик Юрий Григорьевич Решетняк — доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. Ему было 92 года.