Новосибирцы стали призерами чемпионата по мышлению — они предложили возродить целинников для снижения оттока населения

Новосибирцы заняли второе место в федеральном чемпионате «Марафон Мышления — 2021». Им удалось обойти 18 команд, включая лидера двух прошлых лет — команду из Екатеринбурга. По правилам, состязание проводится в городе-победителе предыдущего чемпионата. Поэтому финал турнира прошел 17 декабря в Екатеринбурге.
Лидер «Клуба мышления» в Новосибирске Александр Васенёв рассказал НГС, как проходили состязания.
— Чтобы выйти в финал, нам пришлось пройти игры в группы и полуфинал, где нам удалось даже выбить из группы победителей прошлых лет — екатеринбуржцев. В финале мы соревновались с представителями вузов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Махачкалы и Ростова-на-Дону.
Сам финал состоял из трех этапов.
— Первое — домашнее задание. Участники должны были предложить идеи по привлечению бизнеса за образовательными продуктами Уральской образовательной резиденции. Эксперты отметили, что у нас было самое креативное решение. Мы предложили способы, как создавать гениев, объединяя их в группы. Важно, чтобы люди с проявлениями гениальности не были разрознены, а становились группой. Несмотря на то что отдельные умные люди плохо предсказуемы, но в организованных группах они действуют мощно и слаженно. Уже даже в XX веке организованные группы сильно изменили мир. Например, группы Циолковского, Королёва (ГИРД), — говорит Александр Васенёв.
Вторым этапом были задачи на логику, мы приведем их ниже, у вас будет шанс их решить. На решение каждой отводилось три минуты.
Задачи на логику, которые должны были решить участники, выглядели так. Правильные ответы мы укажем в конце новости.
На третьем испытании нужно было предложить свое решение по прекращению оттока населения из города Верхняя Салда (реально существующая проблема). Вопрос звучал так: «Каким образом разорвать этот "замкнутый круг" и поменять знак миграции (снизить отток / увеличить приток трудоспособного населения), повысив кадровый потенциал Верхнесалдинского городского округа и компаний-резидентов особой экономической зоны "Титановая долина"?» Новосибирцы решили проблемы превратить в вызов и предложить молодежи со всей страны приехать, чтобы реализовать свой потенциал на новом месте, полагаясь на такое явление, как «целинники».
— Я преподаю в Университете экономики и управления и вижу, насколько современной молодежи надоела теория, которую преподают по старым учебникам. Им хочется действовать и решать задачи на практике. Поэтому мы предложили обеспечить отток с более депрессивных территорий страны, сделав новую территорию более привлекательной для трудового десанта. Наш проект предусматривал создание единого центра, который будет агрегировать десант для вызова по всей стране. Но более реальным решением эксперты признали ответ команды из Махачкалы. Они предложили предприятиям отчислять 1% от суммы, заработанной каждым сотрудником, в фонд страхования. При этом компании будут тратить собственные средства. Таким образом они предполагают повысить лояльность сотрудников, — уточнил Александр Васенёв.
Победителем федерального чемпионата «Марафон Мышления — 2021» стала команда из Великого Новгорода. Именно там пройдут состязания в 2022 году.
Формат интеллектуальных соревнований «Марафон мышления» впервые прошел в 2019 году в рамках проекта «Клубы мышления» (АНО «Университет 2035»). В этом году на право встретиться в финале претендовали 20 команд из 20 городов.
Ответы на задачи по логике: 1. В) Дедка и Жучка. 2. В) Включить Рычаг, а Кнопку не нажимать. 3. Ответ: КОГНИТЛОН.
В конце ноября новосибирцы взяли золото по кендо на чемпионате России. В последний раз золото было у новосибирцев в 2005 году.