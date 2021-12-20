Новосибирцы стали призерами чемпионата по мышлению — они предложили возродить целинников для снижения оттока населения

Новосибирцы заняли второе место в федеральном чемпионате «Марафон Мышления — 2021». Им удалось обойти 18 команд, включая лидера двух прошлых лет — команду из Екатеринбурга. По правилам, состязание проводится в городе-победителе предыдущего чемпионата. Поэтому финал турнира прошел 17 декабря в Екатеринбурге.



Лидер «Клуба мышления» в Новосибирске Александр Васенёв рассказал НГС, как проходили состязания.

— Чтобы выйти в финал, нам пришлось пройти игры в группы и полуфинал, где нам удалось даже выбить из группы победителей прошлых лет — екатеринбуржцев. В финале мы соревновались с представителями вузов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Махачкалы и Ростова-на-Дону.