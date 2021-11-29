29 ноября понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 75.59
eur 84.95
СрочноКакие дома в Новосибирске построены на кладбищах
Все новости
Все новости

Новосибирцы взяли золото в японском искусстве на чемпионате России

В последний раз золото было у новосибирцев в 2005 году

1 688
9Обсудить

Поделиться

Чемпионат по кендо проходил в Подольске

Чемпионат по кендо проходил в Подольске

Поделиться

Новосибирские спортсмены взяли золото на чемпионате России по кендо. В женском личном соревновании победила Мария Пономарева, в мужском — Роман Кусургашев. В последний раз золото, по словам тренера команды Андрея Кусургашева, было у новосибирцев в 2005 году.

Кендо — японское воинское искусство, основанное на приеме с двуручным самурайским мечом. Зародилось в 10–11 веке в Японии. Источник: kendosib.ru

Чемпионат России по кендо проходил 28 ноября в Подольске. Помимо побед в мужском и женском соревнованиях новосибирцы также взяли бронзу в соревновании среди женских команд.

Как рассказал тренер Андрей Кусургашев, когда он выиграл золото в 2005 году, Роману было 3 года. В этом году сын Андрея Кусургашева стал чемпионом России.

— Хочу вам сказать, что чертовски приятно смотреть, когда сын в 18 лет становится сильнейшим. Чертовски приятно обнять его и сказать «спасибо». Рома начал заниматься кендо в 5,5 лет и успел собрать всё золото первенств России — он выиграл первенство России в возрастной категории 7–10, 11–14, 15–17 лет, — рассказал НГС Андрей Кусургашев.

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в Новосибирске ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Япониякендоспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться