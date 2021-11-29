Новосибирцы взяли золото в японском искусстве на чемпионате России

Новосибирские спортсмены взяли золото на чемпионате России по кендо. В женском личном соревновании победила Мария Пономарева, в мужском — Роман Кусургашев. В последний раз золото, по словам тренера команды Андрея Кусургашева, было у новосибирцев в 2005 году.
Кендо — японское воинское искусство, основанное на приеме с двуручным самурайским мечом. Зародилось в
Чемпионат России по кендо проходил 28 ноября в Подольске. Помимо побед в мужском и женском соревнованиях новосибирцы также взяли бронзу в соревновании среди женских команд.
Как рассказал тренер Андрей Кусургашев, когда он выиграл золото в 2005 году, Роману было 3 года. В этом году сын Андрея Кусургашева стал чемпионом России.
— Хочу вам сказать, что чертовски приятно смотреть, когда сын в 18 лет становится сильнейшим. Чертовски приятно обнять его и сказать «спасибо». Рома начал заниматься кендо в 5,5 лет и успел собрать всё золото первенств России — он выиграл первенство России в возрастной категории 7–10, 11–14, 15–17 лет, — рассказал НГС Андрей Кусургашев.
Вечером в воскресенье, 28 ноября, в Новосибирске ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Автомобилистом».