В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима

21 декабря в Новосибирске начнется зимнее солнцестояние. Световой день постепенно будет увеличиваться.
— День зимнего солнцестояния в 2021 году приходится на 21 декабря 22 часа 59 минут по новосибирскому времени. В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Световой день будет увеличиваться медленно, поэтому станет заметным только после новогодних праздников. При этом на территории Сибири начнутся сильные морозы.
В декабре над Новосибирском начался звездопад Геминиды. Он образовался из-за небесного объекта, который похож на комету.