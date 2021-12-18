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Тема дняСибирячка едва не умерла из-за марли
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В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима

После нового года день станет заметно длиннее

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21 декабря станет самым коротким днем в году

21 декабря станет самым коротким днем в году

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21 декабря в Новосибирске начнется зимнее солнцестояние. Световой день постепенно будет увеличиваться.

— День зимнего солнцестояния в 2021 году приходится на 21 декабря 22 часа 59 минут по новосибирскому времени. В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Световой день будет увеличиваться медленно, поэтому станет заметным только после новогодних праздников. При этом на территории Сибири начнутся сильные морозы.

В декабре над Новосибирском начался звездопад Геминиды. Он образовался из-за небесного объекта, который похож на комету.

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планетарийзимнее солнцестояниесветовой день
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