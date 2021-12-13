«Стройка превращается в разрушение памятников»: ученые возмутились намерением Госдумы отменить важную экспертизу

Госдума РФ в ближайшее время должна приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта об отмене самостоятельной государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Ученые Института археологии и этнографии СО РАН в связи с этим 11 декабря провели онлайн-конференцию с коллегами со всей страны. На ней специалисты сошлись во мнении, что передача этих вопросов на откуп регионам и непосредственно строителям приведет к разрушению памятников археологии.

Существующая система ГИКЭ обязывает строителей до начала работ проверять через Службу по охране памятников, есть ли на их участке археологические памятники. Если данных об этом нет, там нужно провести экспертизу. При наличии археологического памятника строительные работы могут или серьезно затянуться из-за необходимости спасательных археологических работ, или запрещены вовсе. Законопроект предполагает включение этой процедуры в состав существующей госэкспертизы, которой занимаются региональные власти.