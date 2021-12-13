«Стройка превращается в разрушение памятников»: ученые возмутились намерением Госдумы отменить важную экспертизу

Госдума РФ в ближайшее время должна приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта об отмене самостоятельной государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Ученые Института археологии и этнографии СО РАН в связи с этим 11 декабря провели онлайн-конференцию с коллегами со всей страны. На ней специалисты сошлись во мнении, что передача этих вопросов на откуп регионам и непосредственно строителям приведет к разрушению памятников археологии.
Существующая система ГИКЭ обязывает строителей до начала работ проверять через Службу по охране памятников, есть ли на их участке археологические памятники. Если данных об этом нет, там нужно провести экспертизу. При наличии археологического памятника строительные работы могут или серьезно затянуться из-за необходимости спасательных археологических работ, или запрещены вовсе. Законопроект предполагает включение этой процедуры в состав существующей госэкспертизы, которой занимаются региональные власти.
Директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин во время обсуждения отметил, что закон вызвал большое напряжение в профессиональном сообществе.
— В случае принятия данного закона негативный эффект будет наблюдаться в регионах Сибири и Дальнего Востока в силу катастрофически малой изученности данной территории. Именно поэтому мы с коллегами решили выступить инициаторами данной встречи, — заявил директор института.
Замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова пояснила, что проблема возникла еще в 2018 году — тогда «строители» уже хотели отменить систему ГИКЭ. И добавила, что проблема коснется всю страну.
— У нас огромная страна, и она практически не разведана. Без какой-то предварительной экспертизы — государственной историко-культурной экспертизы, обязательных разведок или другой подобной системы — любая стройка превращается в разрушение тех памятников, которые находятся на этой территории. После очень большого сопротивления нашего сообщества и беседы с первым лицом и его комментариев удалось остановить разрушение ГИКЭ, — поделилась Ася Энговатова.
Специалисты опасаются, что строители, получив в свои руки эти вопросы, вряд ли остановят работы, увидев памятник археологии. В результате по итогам встречи они решили составить резолюцию, а затем направить ее в Госдуму уже в ближайшее время.
Законопроект был внесен в Госдуму еще летом 2020 года, успел с того времени пройти первое чтение, второе было назначено на декабрь. А пока он проходит стадию публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — любой может внести свои предложения.
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