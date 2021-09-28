В Новосибирске кандидат биологических наук и заведующий лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН Нариман Баттулин рассказал о неудачном эксперименте. В апреле 2020 года новосибирские ученые из ИЦИГ СО РАН хотели сделать мышей, которые будут болеть коронавирусом, но у них это не получилось.

История прозвучала 23 сентября во время первой встречи на неформальном шоу «Что-то пошло не так», которое организовал информационный центр атомной энергетики в здании НГТУ.

По задумке ученые на шоу рассказывают о своих ошибках в простой и понятной форме (на мероприятии были в основном школьники и студенты). Так они показывают, что ошибаться нормально и иногда даже полезно. Ток-шоу открыл Нариман Баттулин, который рассказал, как природа спасла мышей от коронавируса и генных инженеров.